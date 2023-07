Alessandra Mastronardi e il matrimonio da favola: le immagini

L’attrice ha sposato Gianpaolo Sannino sull’isola più esclusiva d’Italia

I due sono tornati a essere una coppia a distanza di tantissimi anni dalla loro prima relazione

Alessandra Mastronardi si è sposata. L’attrice 37enne, nota al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Eva Cudicini ne ‘I Cesaroni’ (ma è stata diretta anche da Woody Allen), ha giurato amore eterno a Gianpaolo Sannino in una location da sogno.

Alessandra Mastronardi, 37 anni, e il marito Gianpaolo Sannino

Il matrimonio della mora napoletana di nascita e romana d’adozione, si è svolto ad Anacapri, i festeggiamenti poi a Capri. Il ‘sì’ nella Chiesa di Santa Sofia con rito civile, il party in un ristorante a picco sul mare. L’abito firmato da Armani Privé. Insomma, tutto come in una fiaba.

La storia che lega Alessandra a Gianpaolo, che è poco più grande di lei, è molto particolare. I due infatti erano stati una coppia quasi 20 anni fa e si sono ritrovati poi per caso. Dopo la fine della relazione tra Alessandra e Ross McCall, la fiamma si è riaccesa.

La coppia si è sposata ad Anacapri, ha festeggiato a Capri

A Vanity Fair la stessa Mastronardi ha ripercorso come sono andate le cose: “Avevo 20 anni e appena finito la serie dei Cesaroni. Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’”.

I due subito dopo il 'sì'

“Me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”, ha aggiunto.

Alessandra nel giorno del suo matrimonio

“Ci siamo rivisti al matrimonio degli amici che ci avevano fatto conoscere, due estati fa, e non ci siamo più lasciati. È stato un tal sollievo...”, ha concluso.