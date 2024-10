Arriva ospite a Verissimo con un aspetto che fa discutere e provoca clamore. Alessandro Basciano torna in tv e appare diverso da prima, trasformato. Non è solo il make up, ben visibile in volto, a essere notato, ma pure i suoi lineamenti. I commenti online, su X e Instagram, sono impietosi. Per molti è “irriconoscibile”. Per altri non c’è alcun dubbio: “Si è rifatto”.

Alessandro Basciano torna in tv e appare diverso da prima, i commenti online: ''Irriconoscibile, si è rifatto''

Il 35enne nato a Genova parla del legame ormai finito con Sophie Codegoni, da cui il 12 maggio 2023 ha avuto Celine Blue. E’ anche padre di Nicolò, nato nel 2016 dalla relazione, durata 5 anni, con Clementina Deriu. “Ho avuto una sorta di depressione, con attacchi d’ansia e attacchi di panico - svela il dj - Mi sono dovuto far aiutare, ho iniziato un percorso che sto continuando”. Le sue parole, però, passano in secondo piano.

I commenti sui social sono impietosi

Il trucco è pesante, impossibile non notarlo. Stando a persone vicine a lui sarebbe reduce da un intervento al naso che avrebbe fatto a causa di problemi di respirazione. “Ma sta diventando una donna... Inguardabile e inascoltabile”, sottolinea uno.

E ancora: “Una persona che si trasforma in questo modo è alla ricerca di un volto di sé stesso che non trova. Non può essere sereno ahimè”; “Aiuto sembra di gomma. Sembra un fantoccio con dentiera”; “Io penso che farà a breve coming out, sennó non si spiega”; “Ma quanto è rifatto?? Era più bello prima. Mi chiedo perché utilizzare la chirurgia plastica per rovinarsi”.

Il 35enne in una foto di questa estate

Sono in tantissimi ha rimanere pressoché esterrefatti osservandolo seduti sul divano nel piccolo schermo. Al momento Alex rimane in silenzio e non replica.