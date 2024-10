Bianca Balti affronta la malattia con un nuovo amore: le foto col fidanzato che la sta accompagnando durante la chemio, guarda

La top model 40enne si fa vedere col ragazzo che ha scelto: è felice

Non lo tagga. Non rivela il suo nome, ma sin da quando si è dovuta all’operazione d’urgenza per rimuovere il tumore alle ovaie al terzo stadio, l’ha mostrato nelle sue storie e nei post sul social. Bianca Balti affronta la malattia con un nuovo amore. Condivide nuove foto in cui è insieme al fidanzato che la sta accompagnando durante la chemio. Il suo difficile percorso per sconfiggere il cancro è appena iniziato, ma la top model ha una certezza in fondo al suo cuore. La mette nero su bianco, per accompagnare gli scatti insieme al misterioso ragazzo: “L’amore guarisce”.

La 40enne lo bacia con tenerezza e tanta passione. I due si prendono un weekend di puro relax al mare, tra passeggiate in spiaggia e barbecue appetitosi. “La vita è bella”, sottolinea ancora una volta il suo hashtag. Bianca è felice.

La Balti raccoglie un mare di ‘like’: amiche famose e persone comuni le fanno gli auguri e si congratulano con lei per la serenità che mostra, lanciando, in questo modo, un messaggio positivo a tutti quelli che sono ‘vittime’ di una grave patologia. E’ necessario essere positivi, andare avanti, sia per combattere, sia per prendere tutto quel che di buono la vita regali, fossero anche solo pochi istanti.

Mamma di Matilde, 17 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae, la ragazza di Lodi, musa di Dolce & Gabbana, a gennaio scorso aveva ufficializzato la relazione con Helly Nahmad. Il famoso e facoltoso collezionista, però, non è più il suo compagno. Vicino a quest’altro uomo che ha deciso di tenerla stretta e non lasciarla neanche per un secondo in un cammino tortuoso, come quello che affronta un paziente oncologico, pieno di imprevisti e momenti di cedimento. Lei guarda al futuro insieme a lui e incrocia le vita, perché, come ripete all’infinito, la vita è bella.