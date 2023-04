Alessandro Borghi e la fidanzata Irene Forti incinta sprizzano gioia da tutti i pori: baci e passione sul red carpet. Foto

Il 36enne sorride orgoglioso della compagna che lo renderà papà

La cicogna della coppia è stata ufficializzata a dicembre scorso alla premiere di “Le otto montagne”

Alessandro Borghi e la fidanzata Irene Forti, incinta del suo primo bebè, sfilano davanti agli obiettivi dei fotografi assiepati sorridenti. Sprizzano gioia da tutti i pori: si regalano baci, senza nascondere la passione che li unisce. Sul red carpet del party per il debutto italiano di The Hollywood Reporter a Roma catalizzano l’attenzione di tutti. L’attore 36enne, una star anche fuori dall’Italia, è orgoglioso della compagna che lo renderà papà.

Alessandro Borghi e la fidanzata Irene Forti incinta sprizzano gioia da tutti i pori: baci e passione sul red carpet

Il magazine, negli Usa un’istituzione, arriverà nelle edicole in autunno, intanto la piattaforma multimediale è online. Per l’esordio l’occasione diventa mondanissima, con una festa in grande stile a Palazzo Brancaccio, nel quartiere Esquilino della Capitale. Tantissimi gli ospiti vip, Alessandro Borghi e Irene Forti, però, finiscono al centro dei riflettori. Solitamente molto riservati in coppia, sul tappeto rosso si lasciano andare e mostrano un’intimità sorprendente in pubblico.

Look da mamma per Irene, che indossa jeans comodi, camicia sportiva portata fuori dai pantaloni e un giubbino in denim oversize. Casual chic Borghi, con un giubbotto coloratissimo con loghi bene in vista, sotto una t-shirt bianca e pantaloni in velluto scuri.

La gravidanza è una vera gioia per i due. L’hanno ufficializzata lo scorso dicembre, sempre su un red carpet romano, quello del film di Alessandro, “Le otto montagne”. Borghi e la Forti sono stati paparazzati insieme per la prima volta nel 2019 dal settimanale Chi, che ha pubblicato le foto. Nel 2021 si sono regalati il primo tappeto rosso insieme alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’artista, intervistato da Io Donna Alessandro della fidanzata ha detto: “E’ la persona più acculturata che io conosca”. Irene è un’ex modella e manager laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale.