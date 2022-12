Alessandro Borghi sarà papà: la fidanzata Irene Forti incinta sul red carpet con l’attore, foto

Il 36enne alla premiere del suo film insieme alla modella e manager che sfoggia il pancione

I due sono usciti allo scoperto nel 2019: ora avranno presto un bebè

Alessandro Borghi sorprende tutti: presto sarà papà. Il famoso attore 36enne alla premiere del suo film, “Le otto montagne”, a Roma sfila sul red carpet accanto a Irene Forti incinta. La fidanzata sorride accanto all’artista e sfoggia il pancione.

La coppia, di solito riservatissima, decide di calcare il tappeto rosso per svelare la cicogna. Irene si lascia immortalare dai fotografi presenti con le forme da mamma elegante col look total black: per i due sarà il primo figlio.

Borghi e la Forti sono stati paparazzati insieme per la prima volta da Chi nel 2019, poi nel 2021 è arrivato il debutto sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Della modella e manager laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale intervistato da Io Donna Alessandro aveva detto: “E’ la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana. Cosa che mi faceva sentire un ignorante. Gli uomini da soli hanno poche chance per essere interessanti, devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro. Io ora ce l’ho".