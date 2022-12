L'ex marito di Guendalina Tavassi torna sul social dopo il carcere: ''Da un anno non ero su Instagram, sono emozionato''

Umberto D’Aponte si fa vedere a casa della sorella insieme a Mery, felice di riabbracciarlo

Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, da cui ha avuto due figli, Chloe, nata nel 2016, e Salvatore, venuto al mondo nel 2016, torna sul social dopo il carcere. Si fa vedere a casa della sorella Mery. Nelle sue IG Stories rivela: “Sono emozionato, era da un anno che non ero su Instagram”.

Il napoletano 38enne era finito in manette dopo le accuse di Guenda, che l’ha denunciato per maltrattamenti in famiglia. La Tavassi lo scorso settembre aveva testimoniato in tribunale contro di lui, parlando di bastonate, tradimenti e botte. Umberto, che si era fatto vedere sui social anche a fine estate, per poi sparire di nuovo, ora ricompare e pare essere più tranquillo e sereno.

“Sono emozionato da un anno non ero su Instagram”, sottolinea Umberto ironizzando con la sorella. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato bellissimi messaggi e ringrazio anche quelli che non l’hanno fatto. Ho imparato a non portare rancore e andare avanti. Riparto dalle persone che mi sono state vicine. In primis mi circonderò di affetti: dalla mia famiglia ai figli. Spero di tornare a sorridere e a farvi sorridere, che finora non è stato facile. Ci tenevo a dire grazie a tutti, seriamente, non mi è semplice parlare adesso”, spiega.

L’ex calciatore poi pubblica anche un post corredato da una sua foto e scrive: “Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male”.