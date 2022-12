Le condizioni del 58enne a causa del tumore al pancreas, sarebbero peggiorate

Qualche giorno fa lo sportivo aveva annunciato una pausa dagli impegni con la Nazionale

Gianluca Vialli, ricoverato in clinica a Londra, sarebbe grave: le condizioni a causa della malattia con cui combatte dal 2017, un tumore al pancreas, sarebbero peggiorate, al punto che la madre 87enne sarebbe volata in Inghilterra per stargli accanto.

Gianluca Vialli è grave: ricoverato in clinica, la madre 87enne vola a Londra

L’ex calciatore 58enne solo qualche giorno fa aveva annunciato una pausa dagli impegni con la Nazionale di Roberto Mancini, di cui è il capo delegazione, proprio a causa del cancro.

Sarebbe ricoverato nella stessa clinica dove aveva già fatto in passato due cicli di chemioterapia. Il Corriere della Sera scrive: “Le sue condizioni però sono gravi, dato che ieri anche la madre del calciatore Maria Teresa, 87 anni, è partita da Cremona per andare a trovare il figlio in Inghilterra insieme al fratello Nino dato che Gianluca non sarà in grado di raggiungerli per Natale”.

Il giornale aggiunge: “Mamma e fratello sono poi rientrati a casa già oggi. Il piano dei familiari però è quello di cercare di non lasciare Gianluca mai solo a Londra durante le feste. Infatti già domani potrebbe partire per Londra per andare a trovarlo la sorella Mila. Intorno a Vialli si è stretta anche la comunità degli amici legata al mondo del calcio”.