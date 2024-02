Alessia Marcuzzi si gode la vita da cinquantenne single, nella lussuosa località alpina ride e scherza con le amiche sulla neve: guarda

E’ in Alta Badia con accanto solo donne, senza un uomo vicino si sta molto bene lo stesso

Insieme a lei ci sono Diletta Amodei, Giorgia Musso e la loro guida, Claudia

Alessia Marcuzzi è andata in settimana bianca. La conduttrice si gode la vita da cinquantenne single. Nella lussuosa località alpina ride e scherza con le amiche sulla neve. E’ in Alta Badia, sulle Dolomiti, con accanto solo donne. Sorride e ironizza serena nei video che posta sul suo profilo social. Sembra voler dire che senza un uomo vicino si sta molto bene lo stesso. Non ha dubbi.

Alessia Marcuzzi si gode la vita da cinquantenne single, nella lussuosa località alpina ride e scherza con le amiche sulla neve

Insieme alla 51enne ci sono Diletta Amodei, Giorgia Musso. Le tre non hanno paura di camminare tantissimo. “Passeggiata con i ramponcini in salita per arrivare in vetta. Spettacolo puro”, scrive la Pinella. Con loro anche un’esperta guida, Claudia, che le accompagna. Soggiorna il Val Badia, a Corvara: ama moltissimo il paesaggio che la circonda.

E’ in Alta Badia con accanto solo donne, senza un uomo vicino si sta molto bene lo stesso

Alessia si riposa, dopo la settimana a Sanremo, dove è stata protagonista al fianco di Fiorello nello show notturno Viva Rai2!. L’attendono nuove avventure in tv, grazie anche al bravo manager che la supporta, Beppe Caschetto. Dovrebbe tornare in prima serata sempre sul secondo canale della tv di Stato con un progetto originale, come è stato del resto con Boomerissima, in cui la presentatrice figurava tra i creatori del format e gli autori. La trasmissione, in cui si parlerebbe di sogni della gente comune da realizzare, una specie di fusione tra Stranamore e C’è Posta Per Te, dovrebbe essere prodotta da Freemantle.

Insieme a lei ci sono Diletta Amodei, Giorgia Musso e la loro guida, Claudia

C’è ancora tempo: intanto la Marcuzzi respira aria buona ad alta quota e ricarica le batterie con le sue care amiche, quelle a cui vuole un mondo di bene.