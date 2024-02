Il rapper 34enne domenica scorsa se ne sarebbe andato di casa senza più farvi ritorno

La storia d’amore tra i Ferragnez sarebbe così giunta ai titoli di cosa, tutta colpa dei guai giudiziari della 36enne

La storia d’amore dei Ferragnez sarebbe giunta ai titoli di coda. I gossip sulla fine del matrimonio sono ormai diventati assordanti. Dagospia regala lo scoop svelando per quale motivo Fedez e Chiara Ferragni sarebbero 'scoppiati'.

Fedez e Chiara Ferragni? I gossip sulla fine del matrimonio sono diventati assordanti: ecco per quale motivo sarebbero scoppiati

Il rapper domenica scorsa se ne sarebbe andato di casa senza più farvi ritorno. L’imprenditrice digitale su Instagram ha cambiato la sua immagine profilo, mettendo una foto coi due figli avuti da lui, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, ma senza il marito. Nelle storie ha poi pubblicato la foto della sua mano senza più la fede nuziale (e tutti gli altri anelli che solitamente indossa).

Il legame tra la 36enne e il 34enne si sarebbe fortemente incrinato da Sanremo 2023, quando si scatenò un uragano dopo il bacio di Federico e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston e tutto il clamore che ne seguì. Chiara, al tempo co-conduttrice con Amadeus del Festival, era rimasta scioccata dal comportamento del marito, che con le sue ‘gesta’ non l’aveva supportata, anzi. La Ferragni, però, aveva cercato, insieme a Fedez, di ricomporre la situazione, anche grazie alla psicoterapia di coppia, come mostra anche il loro docufilm in onda su Prime Video.

Il rapper 34enne, che dall'imprenditrice ha avuto Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, domenica scorsa se ne sarebbe andato di casa senza più farvi ritorno

Per stare vicino al consorte, malato, la fashion blogger aveva rimandato qualsiasi decisione sul futuro della sua unione. Parrebbe non essere accaduto lo stesso quando a trovarsi nei guai è stata lei. Stando alle rivelazioni del sito, Fedez avrebbe mostrato scarsa generosità nei confronti di Chiara quando è stata travolta dallo scandalo legato alla beneficenza sospetta scatenato dall’affaire legato al pandoro Balocco. Le avrebbe rinfacciato che i suoi guai giudiziari stavano facendo precipitare anche i suoi affari.

Il cantante non sarebbe andato a Miami per lavoro, la sua sarebbe stata una vera e propria ‘fuga’ per prendersi una pausa dalla ‘tempesta’. Poi sarebbe pure uscito dalla nuova casa, dove i due avevano appena traslocato con i pargoli, a Milano.

La storia d’amore tra i Ferragnez sarebbe così giunta ai titoli di cosa, tutta colpa dei guai giudiziari della 36enne

Intanto sulla Ferragni continua a gravare l’indagine per truffa aggravata. Su richiesta della procura di Milano la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di acquisizioni nelle sedi di Oreo, Dolci Preziosi e Trudi e nelle società di Chiara coinvolte. Sono state acquisite mail e documenti che saranno letti attentamente. Poi tutte le parti saranno interrogate dai magistrati: dovranno chiarire tutto sulle iniziative commerciali e di beneficenza fatte.