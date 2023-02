Alessia Marcuzzi da single ha voglia di novità: settimana bianca con la figlia, le foto

La conduttrice 50enne ritorna sulla neve e porta con sé Mia

Alessia Marcuzzi cambia meta. Dopo le fatiche in tv, stavolta non parte per il caldo, non va a Dubai come di solito amava fare. Da single, dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi, ha voglia di novità e decide di partire per San Cassiano, in Alta Badia, in Trentino Alto Adige. La conduttrice si regala un’entusiasmante settimana bianca con la figlia secondogenita Mia, avuta dall’ex Francesco Facchinetti.

La Pinella aveva sempre deciso per la montagna in estate. A 50 anni opta per una svolta decisa. Torna ad alta quota per vivere giorni circondata dal candore della neve. Sul social condivide tutto dei suoi giorni di pieno relax insieme alla bambina di 11 anni. E’ felice.

Alessia si fa vedere pure con gli sci ai piedi mentre si lancia in una discesa su una delle tante piste. “Dopo più di 20 anni ho rimesso gli sci ai piedi… Avevo paura di non riuscire più e invece è stato fantastico! Che felicità”, rivela ai fan su Instagram.

Indossa i suoi completi, tutti rigorosamente griffati Moncler, e condivide scatti che la immortalano scherzosa e incontenibile, come un’eterna adolescente.

Non solo sci. La Marcuzzi raggiunge anche un rifugio, dove poi pranza. “Passeggiata in salita con i ramponcini dall’Armentarola fino al Pralongià…stupenda”, fa sapere. E aggiunge: “Che bello camminare da soli in mezzo alla natura. Grazie Claudia: è stata una bella scoperta”. La guida, esperta dei percorsi sulle Dolomiti, l’ha accompagnata.

La presentatrice con Boomerissima ha fatto centro su Rai Due. Lo show tornerà in onda, Alessia ne è molto contenta, dato che il programma è nato da una sua idea. In questi giorni, però, c’è solo l’atmosfera piena di calore che vive con la sua Mia.