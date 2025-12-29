''In paradise'': Elisabetta Gregoraci aspetta il 2026 in bikini in Kenya con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, foto

Nel suo luogo del cuore che definisce casa ha già trascorso la Vigilia, Natale e Santo Stefano

Si diverte in spiaggia: gioca anche a pallavolo in acqua con l’ex marito con cui è davvero felice

Nessun nuovo amore. Non ne sente il bisogno, così come anche lui. “A day in paradise”, scrive sui social. Elisabetta Gregoraci aspetta il 2026 in bikini in Kenya con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Nel suo luogo del cuore, che definisce 'casa', ha già trascorso la Vigilia, Natale e Santo Stefano. Lo ha fatto divertendosi in spiaggia, tra bagni, corse, tintarella e partite di pallavolo in acqua con l’ex marito. Ma non solo. I tre hanno anche rispettato le tradizioni con il classico cenone e pranzi pieni di leccornie. Il tutto sotto il caldo sole africano.

Elisabetta mostra il corpo tonico e sorride. E’ al Lion The Sun, il resort a Malindi 5 stelle lusso di Flavi legato al gruppo di hospitality del brand Billionaire: si affaccia sulle acque cristalline dell’Oceano Indiano, vicinissimo al Malindi Marine National Park.

La showgirl ha tutti i confort a disposizione, ma, cosa principale, hai i suoi affetti più cari accanto a lei. Nathan, 15 anni, è davvero contento di veder regnare l’armonia tra i suoi genitori. La Gregoraci e Briatore sembrano proprio non aver bisogno di altro. Sono gioiosamente ancora legati a doppio filo l’uno all’altro, nonostante il divorzio.

Per tutti pure una gita sullo yacht insieme agli amici

La 45enne mostra il fisico perfetto e tonico: beve latte di cocco sotto le palme

“Stiamo bene tutti e tre”, ha detto recentemente a Chi l’imprenditore e manager 75enne parlando dell’ex consorte 45enne. Quando gli è stato chiesto se avesse una relazione, ma smentito, chiarendo che sul podio per lui c’è solo il suo pargolo (è anche padre di Leni, 21 anni, avuta da Heidi Klum): “Sto bene così, c’è un amore più grande che è mio figlio. Sta crescendo molto bene, sono molto orgoglioso di lui e spero che, appena potrà, venga a lavorare con me. E’ il mio sogno di una vita”. Pure Elisabetta deve pensarla così.