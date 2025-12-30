''Un assaggio di felicità'': Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati in chiesa a 30 anni dal sì in Comune, le foto

- Per le nozze con rito religioso ieri, 29 dicembre, hanno scelto Pitinga, nel nord del Brasile
- In tv la russa 56enne aveva spiegato: “Quando ci sposammo la prima volta io non ero battezzata”
“Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita”, scrive, accompagnando le sue parole con foto e video delle nozze bis con l’uomo che ha accanto da molto tempo e da cui ha avuto Sasha, nata a settembre del 2000 ad Ancona. Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati in chiesa a 30 anni dal sì in Comune. Per il matrimonio con rito religioso, celebrato ieri, 29 dicembre, hanno scelto Pitinga, nel nord del Brasile.
La russa 56enne e il 60enne avevano annunciato la voglia di dire ancora una volta sì in tv, a Storie di Donne al Bivio, ospiti di Monica Setta. “A trent'anni dal 'sì' in Comune ci risposiamo in una chiesetta brasiliana - aveva spiegato la Stefanenko - perché vogliamo ribadire il nostro 'sì' per sempre. Quando ci sposammo la prima volta, io non ero battezzata. Ho scelto di avere il sacramento del battesimo a quarant'anni e da sedici io e Luca discutiamo delle nozze religiose. Lo scorso anno lui mi ha proposto di risposarci il 29 dicembre per i trent'anni di anniversario con nostra figlia Sasha testimone. Così partiremo dopo Natale insieme a venti amici per il Brasile dove diremo 'si' in modo romantico e dolcissimo”.
“Il mio abito sarà disegnato da Antonio Riva in pizzo francese e quello di Luca sarà in lino chiaro. Ma speriamo soprattutto sia una festa fra amici che vengono con noi a brindare al nostro amore”, aveva aggiunto Natasha.
Luca suo social sei giorni fa aveva dedicato un dolcissimo post alla moglie accompagnato dalla foto del loro primo matrimonio: “Sant’Elpidio a Mare. 23 dicembre 1995. 30 anni fa ci siamo promessi amore eterno. Non sapevamo cosa ci avrebbe riservato la vita, ma sapevamo che l’avremmo vissuta insieme. Oggi, guardandoti, so che quella promessa è diventata la nostra verità più bella. Tra pochi giorni, diremo ancora una volta ‘sì’, questa volta in chiesa, con il cuore ancora più consapevole, ancora più innamorato”.
Tutto è andato magnificamente. Natasha, splendida con l’abito da sposa in pizzo e il velo sulla testa, ha avuto i suoi fiori d’arancio romantici con la figlia testimone. Poi lei e Luca sono corsi in spiaggia e davanti alla grandezza dell’Oceano Atlantico si sono abbracciati e baciati con grande passione. Sasha e il resto della comitiva, euforici, hanno fatto festa con la coppia che ha realizzato il proprio sogno.