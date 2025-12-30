''Un assaggio di felicità'': Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati in chiesa a 30 anni dal sì in Comune, le foto

Per le nozze con rito religioso ieri, 29 dicembre, hanno scelto Pitinga, nel nord del Brasile

In tv la russa 56enne aveva spiegato: “Quando ci sposammo la prima volta io non ero battezzata”

“Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita”, scrive, accompagnando le sue parole con foto e video delle nozze bis con l’uomo che ha accanto da molto tempo e da cui ha avuto Sasha, nata a settembre del 2000 ad Ancona. Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati in chiesa a 30 anni dal sì in Comune. Per il matrimonio con rito religioso, celebrato ieri, 29 dicembre, hanno scelto Pitinga, nel nord del Brasile.

''Un assaggio di felicità'': Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati in chiesa a 30 anni dal sì in Comune

La russa 56enne e il 60enne avevano annunciato la voglia di dire ancora una volta sì in tv, a Storie di Donne al Bivio, ospiti di Monica Setta. “A trent'anni dal 'sì' in Comune ci risposiamo in una chiesetta brasiliana - aveva spiegato la Stefanenko - perché vogliamo ribadire il nostro 'sì' per sempre. Quando ci sposammo la prima volta, io non ero battezzata. Ho scelto di avere il sacramento del battesimo a quarant'anni e da sedici io e Luca discutiamo delle nozze religiose. Lo scorso anno lui mi ha proposto di risposarci il 29 dicembre per i trent'anni di anniversario con nostra figlia Sasha testimone. Così partiremo dopo Natale insieme a venti amici per il Brasile dove diremo 'si' in modo romantico e dolcissimo”.

Per le nozze con rito religioso ieri, 29 dicembre, hanno scelto Pitinga, nel nord del Brasile

“Il mio abito sarà disegnato da Antonio Riva in pizzo francese e quello di Luca sarà in lino chiaro. Ma speriamo soprattutto sia una festa fra amici che vengono con noi a brindare al nostro amore”, aveva aggiunto Natasha.

La loro figlia, Sasha, 25 anni, è stata la testimone

Luca suo social sei giorni fa aveva dedicato un dolcissimo post alla moglie accompagnato dalla foto del loro primo matrimonio: “Sant’Elpidio a Mare. 23 dicembre 1995. 30 anni fa ci siamo promessi amore eterno. Non sapevamo cosa ci avrebbe riservato la vita, ma sapevamo che l’avremmo vissuta insieme. Oggi, guardandoti, so che quella promessa è diventata la nostra verità più bella. Tra pochi giorni, diremo ancora una volta ‘sì’, questa volta in chiesa, con il cuore ancora più consapevole, ancora più innamorato”.

L'abito della sposa, in pizzo francese, è stato disegnato da Antonio Riva

Tutto è andato magnificamente. Natasha, splendida con l’abito da sposa in pizzo e il velo sulla testa, ha avuto i suoi fiori d’arancio romantici con la figlia testimone. Poi lei e Luca sono corsi in spiaggia e davanti alla grandezza dell’Oceano Atlantico si sono abbracciati e baciati con grande passione. Sasha e il resto della comitiva, euforici, hanno fatto festa con la coppia che ha realizzato il proprio sogno.