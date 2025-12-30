Federica Nargi si prepara a salutare il 2026 ai tropici con Alessandro Matri e le loro figlie: ecco dove sono

L’ex calciatore prova a far fare delle pose plastiche da danzatrice all’ex concorrente di Ballando con le Stelle

Federica Nargi si gode il caldo in due pezzi. L’ex velina si prepara a salutare il 2026 ai tropici con Alessandro Matri e le loro due figlie, Sofia e Beatrice, 9 e 5 anni. Come già accaduto in passato, la 35enne e il 41enne hanno scelto come meta della loro vacanza in famiglia un’isola delle Maldive. Alloggiano un in esclusivo e lussuoso resort, in pieno relax e tanto divertimento.

Federica Nargi si prepara a salutare il 2026 ai tropici con Alessandro Matri e le loro figlie

La showgirl si fa vedere sul social in bikini, mostrando il fisico tonico e asciutto, semplicemente perfetto. Dopo il Natale, a Milano Federica e Alessandro hanno pensato di godersi il Capodanno prendendo la tintarella. Hanno preferito il mare cristallino alla montagna, per cui hanno optato, invece, tanti altri vip.

La 35enne è volata alle Maldive con il 41enne e le pargolette

Lo sportivo si rilassa in famiglia

Matri in spiaggia prova a far fare pose plastiche alla compagna con cui sta insieme dal 2013. Alla fine lo scatto riesce, ma non senza qualche problema. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, che molti avrebbero voluto vincitrice nella scorsa edizione del dancing show, forse chiede troppo al suo amato, che danzatore non è. Nel raccontare la genesi dello scatto su Instagram, la Nargi scrive: “Momento di tensione. Ti manca un po’ di forza Alessandro”. Ironizza, come spesso accade.

I bambini si divertono con lo snorkeling: i due sono genitori di Sofia e Beatrice, 9 e 5 anni

Alessandro si trasforma pure nel fotografo personale della showgirl in spiaggia

Lo sportivo non si ferma qui. In spiaggia si trasforma pure nel fotografo personale di Federica: smartphone in mano, la immortala Sirenetta sul bagnasciuga. Paziente e disponibile come non mai.