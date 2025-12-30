''Finiamo l’anno così…'': Mara Venier ricoverata nuovamente in ospedale, ecco come sta la conduttrice

Nelle Storie la 75enne ringrazia il professor Andrea Cusumano che si è preso cura di lei

Per lei questo 2025 è stato assai complicato, anche per i problemi di salute del marito Nicola Carraro

Non fa sconti. Si fa vedere nel letto della clinica provata. Ha uno dei due occhi protetto. “Finiamo l’anno così”, sottolinea un po’ sconsolata. Mara Venier è ricoverata nuovamente in ospedale. La conduttrice è reduce dall’ennesimo intervento per curare la maculopatia di cui soffre.

Il 2025 l’ha eccessivamente provata, anche a causa dei problemi di salute del marito 83enne Nicola Carraro, ora in ripresa, ma che ha rischiato la vita alcune mesi fa. Mara ringrazia il professor Andrea Cusumano che ha eseguito l’intervento e si è sempre preso cura di lei.

Lo scorso 9 novembre a Domenica In, la sua trasmissione su Rai1, la 75enne aveva svelato: “Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere”.

Mara ha parlato per la prima volta apertamente della sua patologia al settimanale Gente. “Avevo da poco cominciato a girare il film Diamanti di Ferzan Ozpetek quando ho avvertito un fastidio a un occhio. Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ho avuto un’emorragia alla retina causata da una patologia, la maculopatia essudativa".

Dopo la prima operazione, Mara ha scoperto di doverne fare altre. “Il professor Cusumano aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece ho recuperato un pochino. Dovrei stare calma e tranquilla, ma mi sbatto come una pazza, lavoro tanto, non mi risparmio mai”, aveva raccontato.

La maculopatia essudativa (o "umida") è una forma grave di degenerazione maculare legata all'età che causa una rapida perdita della visione centrale, dovuta alla crescita di vasi sanguigni anormali sotto la retina che perdono liquidi e sangue, formando edema e cicatrici.