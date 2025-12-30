''Per loro vorrei un lavoro più concreto del mio'': Marco Bocci svela cosa si augura per i due figli

L’attore 47enne è padre di Enea, 11 anni a gennaio 2026, e Pablo, 9, avuti da Laura Chiatti

Marco Bocci in tv si apre anche sul privato. A La Volta Buona l’attore 47enne svela cosa si augura per i due figli. “Per loro vorrei un lavoro più concreto del mio”, confida a Caterina Balivo. Meglio un “posto fisso”.

Padre di Enea, 11 anni a gennaio 2026, e Pablo, 9, avuti da Laura Chiatti, con cui si è unito in matrimonio nel 2014, Marco svela che i ragazzini al momento rimangono distaccati dal lavoro suo e della 43enne. “I nostri figli sono molto scettici. Dei miei film hanno visto poco perché si spaventavano”, racconta. Poi svela: “Per loro vorrei un posto fisso, un lavoro più concreto del mio”.

Bocci per la miniserie di Rai1 “Se fossi te” ha condiviso per la prima volta il set con la moglie. La Balivo gli chiede come sia stato, lui spiega: “Tra me e mia moglie Laura Chiatti è scattato l’imbarazzo di recitare insieme. Era l’unica cosa che non avevamo mai fatto prima. Avevo un po’ di ansia da prestazione perché pensavo che fosse la prima volta che mi vedeva recitare. Lei rideva, quando abbiamo fatto le prove a casa, sembravamo due cretini”.

Ospite anche a Domenica In, l’artista è tornato a parlare della grave infezione cerebrale che lo ha colpito nel 2018: gli ha causato una perdita di memoria. "Ci ho messo molto a ricordarmi le cose. Una parte di memoria è tornata, l'altra è persa per sempre. E’ stato brutto farci i conti all’inizio", ha detto alla Venier. Tutto è stato causato dal virus herpes simplex tipo 1, che ha provocato un'infiammazione del cervello. “Non ha inciso affatto sul mio lavoro”, ha ironizzato. E poi ha aggiunto: “Posso anche vedere un film 5 volte, senza sapere di averlo già visto. Ho imparato a conviverci”.

"Sono stato fortunato, oggi apprezzo al massimo ogni cosa. Mi piace vivere il presente. Non ero così prima. Sono cambiato, mi vivo ogni cosa senza fare progetti e programmi. E' meno faticoso, mi godo ogni istante”, ha poi concluso Bocci.