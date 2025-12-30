''Baricentro spostato in avanti'': Federica Pellegrini incinta si regala una serata romantica col marito, foto col pancione

Finora aveva pubblicato solo lo scatto che le inquadrava il ventre arrotondato annunciando la seconda gravidanza

Finora il suo unico scatto in cui mostrava il ventre arrotondato era quello in cui con un post annunciava la seconda gravidanza, del 19 dicembre scorso. Poi erano arrivate le immagini del Natale in famiglia, ma mai una foto a figura intera col pancione in divenire. Federica Pellegrini incinta si regala una serata romantica col marito Matteo Giunta e si fa vedere fashion e, come dice lei stessa, col “baricentro spostato in avanti”, per la cicogna.

Total black, con ai piedi scarpe con il tacco a spillo, la Divina si prende una pausa ed esce a cena col suo ex allenatore 43enne, di cui si è perdutamente innamorata e che ha sposato a Venezia nel 2022. I due hanno lasciato a casa, dai nonni, la piccola Matilde, la primogenita che il prossimo 3 gennaio compirà appena 2 anni.

La 37enne ironica si gira un breve video insieme a Matteo Giunta

L’ex campionessa olimpica di nuoto 37enne ironizza col consorte. Si gira un breve video in cui il suo volto e quello di Matteo sono vicinissimi. Lui ci scherza su: “L’ultima volta che hai fatto un video dopo una cena al ristorante era due anni e mezzo fa a Parigi”. Lei ride di gusto.

Arrivano anche gli scatti. Sono stati da Iris Ristorante a Palazzo Soave, locale al centro di Verona, dove la coppia vive. La Pellegrini si mostra per la prima volta con le forme da mamma bis. “Baricentro spostato in avanti, ma ancora ce la facciamo”, scrive. La pancia cresce: i due avranno un'altra femminuccia, come svelato da loro stessi. “Ti aspettiamo piccolina”, hanno scritto.