Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller si divertono in montagna con l’ex di Daniele De Rossi: ecco dove sono

E’ andata a godersi la fine del 2025 in una delle località più amate per le vacanze invernali. Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller si divertono in montagna con l’ex moglie di Daniele De Rossi, Tamara Pisnoli, grande amica dell’ex di Francesco Totti. Con loro c’è anche Stefano Mezzaroma, marito della 44enne. I quattro si ritrovano a Cortina d’Ampezzo.

La presentatrice 44enne sorride insieme al tedesco 38enne, a cui è legata da inizio 2023. Nelle Storie mostra la lunga tavolata che li accoglie a El Caminetto, locale famosissimo. Tutti assistono scatenati al concerto di un artista amatissimo dai vip, il cantante e showman Alessandro Ristori. La sua musica li entusiasma.

Abbigliamento casual, camicia a quadri portata sopra una dolcevita color panna e jeans strappati, capelli legati e trucco appena accennato, Ilary si gode spensierata il pranzo con gli intimi che ha scelto di avere accanto per chiudere un anno importante. Il 2026, sembra, le porterà le nozze con Bastian, sempre se prima arriverà il divorzio definitivo da Francesco…

Intorno a loro tanti altri volti conosciuti, anche de mondo della politica. La Blasi si rilassa sulla neve, in uno chalet affittato per l’occasione. Atmosfera calda e serenità. L’anno che verrà le riserva dolci sorprese.