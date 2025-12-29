La 40enne definisce la cantante 61enne a cui è stata legata per 4 anni “ipocrita”

“Non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo scaccia chiodo”

Parla del suo lungo legame con il Cavaliere. Ma non solo. Francesca Pascale fa una disamina fredda dell’unione civile ormai alle spalle e attacca l’ex moglie Paola Turci. Al Corriere della Sera, nella sua lunga intervista, sottolinea: “Dopo Silvio ho vissuto una relazione tossica”.

''Dopo Silvio ho vissuto una relazione tossica'': Francesca Pascale attacca l’ex moglie Paola Turci

La 40enne è stata legata alla cantante 61enne per 4 anni e a cui ha detto di sì dal 2022 al 2024. Continua a vivere nell’immenso casale immerso nella magnifica campagna toscana con i suoi cani, diviso proprio con lei. Francesca, quando le si chiede delle nozze con l’artista, spiega: “E’ stata una relazione tossica, non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo. Ma mi prendo la mia responsabilità. Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro”.

La Pascale parla molto di Silvio. Sulla fine della loro relazione dice che non furono solo idee politiche divergenti a contribuire: “Ma no. Berlusconi diceva che avevo bisogno di libertà, che non poteva farmi vivere la sua vecchiaia e non voleva imprigionarmi. La situazione diventò fragile per tanti motivi. Ma la verità è che tra di noi non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati". L’ultima volta lo ha sentito tre mesi prima che morisse: è deceduto il 12 giugno 2023. “Non sapevo stesse così male. Quando mi chiamava parlava a voce bassissima. Diceva solo: ti voglio bene, ti penso”, svela.