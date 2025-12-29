Il 28 dicembre l’importantissimo compleanno del ragazzo che gioca come attaccante nel Pisa

Con lui a celebrare il fratello David Lee, 16 anni, e la sorellina Vivienne Charlotte, 5 anni

E’ un 28 dicembre da ricordare per sempre. Louis Thomas Buffon, figlio primogenito di Alena Seredova e Gigi, compie 18 anni. La mamma, entusiasta e commossa, sul social svela come il ragazzo ha festeggiato la sua maggiore età. L’attaccante del Pisa, calciatore proprio come il famosissimo papà, ha celebrato il compleanno con i suoi affetti più cari. Unico assente proprio l’ex portiere della Juve e della Nazionale, ma Alena non lo ha mai nascosto: non ama le famiglie ‘allargate’ in cui si ritrovano tutti insieme appassionatamente. Louis, probabilmente, avrà una festa doppia.

Louis Thomas Buffon, figlio di Alena Seredova e Gigi, compie 18 anni: ecco come ha festeggiato la maggiore età

Il neo maggiorenne sorride accanto a David Lee, secondogenito della 47enne e dell’ex marito suo coetaneo, e la sorellina di 5 anni Vivienne Lee, che la ceca ha avuto dall’attuale consorte con cui ha ritrovato la serenità, Alessandro Nasi, imprenditore e manager 51enne.

Non manca il marito di Alena, Alessandro Nasi, 51 anni

Insieme a lui ci sono anche i nonni. Luis Thomas sfoglia un libro in cui sono state raccolte tutte le sue foto, partendo dalla prima infanzia fino a oggi, e sorride entusiasta. Scarta i doni ricevuti.

La sera una lunga tavolata di intimi accoglie il festeggiato

Poi la sera una lunga tavolata di parenti lo accoglie per fargli gli auguri. “Giornata speciale”, scrive la madre condividendo alcuni scatti dei momenti vissuti dal figlio. L’armonia regna sovrana e tutto scalda il cuore di Alena, che lo vede felice.