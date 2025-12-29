''Mi lega a lei una lieve somiglianza'': Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot con un post che crea polemica

L’attrice e conduttrice 53enne parla della diva scomparsa ieri, 28 dicembre, a 91 anni

Il mondo dice addio a una diva amatissima, scomparsa ieri, 28 dicembre, all’età di 91 anni. Tanti la commemorano via social. Anche Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot, ma lo fa con un post che crea polemica. Non pubblica una foto della grandissima artista, ma una che la raffigura, giovanissima, e scrive: “Mi lega a lei una lieve somiglianza”. Ed è bufera.

“Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot”, esordisce la 53enne. L’attrice e conduttrice, che nelle Storie condivide in realtà un'immagine della Bardot, aggiunge: “Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei…”. E conclude: “Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB”.

Alcuni sottolineano la bellezza di Anna nello scatto, ma tantissimi rimangono esterrefatti dalla scelta della Falchi. “E’ di pessimo gusto proprio oggi! BB era unica imparagonabile!”, scrive uno. E ancora: “Questo sarebbe un post per omaggiare BB?”; “Perché fare paragoni proprio in questo momento? Lo trovo di pessimo gusto…”; “Cosa c'entrano le tue foto con la didascalia, cioè la morte di Brigitte Bardot? C'è un po' di protagonismo in questo post, mamma mia. Sono imbarazzata”; “Che post..... Sinceramente le assomiglia più Claudia Schiffer”.

Una tra i commentatori sottolinea: “Anna premetto che io ti seguo e ti stimo da molto tempo, ma alla fin fine in questo post non stai omaggiando la grande Brigitte, ma stai omaggiando solo te stessa con tanto di foto solo tue (che neanche Claudia Schiffer oggi ha osato) Certo che qualche foto di B.B non avrebbe guastato…”.