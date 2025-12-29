''Mettere le foto dei figli sui social è sbagliato'': Francesco Sarcina non ha ancora fatto la pace con l’ex Clizia Incorvaia

Il cantante l'ha denunciata: il 17 dicembre il giudice ha assolto la 45enne “perché il fatto non costituisce reato”

Il 49enne ora è sposato con la modella messicana Nayra Garibo da cui nel 2021 ha avuto Yelaiah

Francesco Sarcina non ha ancora fatto la pace con l’ex Clizia Incorvaia. Il frontman de Le Vibrazioni aveva denunciato l’influencer e personaggio tv siciliana, due anni fa, nel 2023 accusandola di sfruttare l’immagine della loro figlia Nina, 10 anni, a scopi commerciali sui social. Il 17 dicembre scorso il giudice ha assolto la 45enne “perché il fatto non costituisce reato”. Il 49enne al Corriere della Sera ribadisce le sue ragioni: “Mettere le foto dei figli sui social è sbagliato".

Sarcina ora è sposato con la modella messicana Nayra Garibo da cui nel 2021 ha avuto Yelaiah. “La mia vecchiaia la vedo in Messico, con la chitarra sulla playa. Sarò il vecchio cantante italiano che fa tacos e beve tequila”, racconta.

Quando gli si domanda se abbia chiarito con Clizia dopo la vicenda che li ha portati al centro dei riflettori a causa della sua denuncia, del processo e del verdetto, l’artista svela: “Il punto non è la 'pace' tra noi: sono i bambini. Mettere le foto dei figli sui social è sbagliato, punto. Tutti lo abbiamo fatto quando non si sapeva quanto fosse pericoloso, ma ora lo sappiamo: ho amici in polizia che mi hanno raccontato cose agghiaccianti sull’uso delle immagini dei minori”. Poi su Riccardo Scamarcio, un tempo suo amico, con cui ha rotto proprio a causa dell’Incorvaia, a cui l’attore si sarebbe avvicinato, confida di non aver chiarito, e aggiunge: “E non rimpiango nulla di quell’amicizia”.