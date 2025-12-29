Alex Basciano ha una nuova fidanzata che è quasi la fotocopia dell’ex Sophie Codegoni: ecco chi è

- Nuovo capitolo sentimentale per il 36enne al centro della cronaca giudiziaria per la denuncia della 25enne
- Dall’ex tronista che l’ha accusato di stalking il 12 maggio 2023 ha avuto Céline Blu, è pure padre di Nicolò, 7 anni
Alex Basciano volta pagina, ma non troppo. L’ex gieffino vip nato a Genova ha una nuova fidanzata che è quasi la fotocopia dell’ex Sophie Codegoni. Sul social pubblica una foto con l’amata e ufficializza. Lei è Ginevra Milia, nata a Palermo, ma residente a Milano. Non fa parte del mondo dello showbiz. Il suo profilo Instagram conta appena 13mila follower: condivide immagini di outfit, viaggi e momenti di vita quotidiana.
Dopo mesi di silenzio, il deejay 36enne esce allo scoperto raccontando il suo nuovo capitolo sentimentale. Per mesi è stato al centro della cronaca giudiziaria per la denuncia della 25enne. L’ex tronista di Uomini e Donne, e come lui ex GF Vip, l’ha accusato di stalking aggravato. Le indagini si sono concluse a settembre scorso, il rischio di processo è concreto, ma lui, che si è sempre dichiarato innocente, guarda avanti.
Sul social si fa vedere con Ginevra felice. Da Sophie il 12 maggio 2023 ha avuto Céline Blu. E’ anche padre di Nicolò, 7 anni, avuto da Clementina Deriu. Le sue serate a suon di musica continuano durante queste festività e il cuore batte di nuovo...