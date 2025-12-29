Alex Basciano ha una nuova fidanzata che è quasi la fotocopia dell’ex Sophie Codegoni: ecco chi è

Nuovo capitolo sentimentale per il 36enne al centro della cronaca giudiziaria per la denuncia della 25enne

Dall’ex tronista che l’ha accusato di stalking il 12 maggio 2023 ha avuto Céline Blu, è pure padre di Nicolò, 7 anni

Alex Basciano volta pagina, ma non troppo. L’ex gieffino vip nato a Genova ha una nuova fidanzata che è quasi la fotocopia dell’ex Sophie Codegoni. Sul social pubblica una foto con l’amata e ufficializza. Lei è Ginevra Milia, nata a Palermo, ma residente a Milano. Non fa parte del mondo dello showbiz. Il suo profilo Instagram conta appena 13mila follower: condivide immagini di outfit, viaggi e momenti di vita quotidiana.

Dopo mesi di silenzio, il deejay 36enne esce allo scoperto raccontando il suo nuovo capitolo sentimentale. Per mesi è stato al centro della cronaca giudiziaria per la denuncia della 25enne. L’ex tronista di Uomini e Donne, e come lui ex GF Vip, l’ha accusato di stalking aggravato. Le indagini si sono concluse a settembre scorso, il rischio di processo è concreto, ma lui, che si è sempre dichiarato innocente, guarda avanti.

Sul social si fa vedere con Ginevra felice. Da Sophie il 12 maggio 2023 ha avuto Céline Blu. E’ anche padre di Nicolò, 7 anni, avuto da Clementina Deriu. Le sue serate a suon di musica continuano durante queste festività e il cuore batte di nuovo...