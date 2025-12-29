''Dici caz*ate!'': Elettra Lamborghini sbotta contro la fitness coach che ipotizza una sua liposuzione

L’ereditiera e cantante non ci sta: “Se l’avessi fatta sarei piena di cicatrici”

Dopo i pranzi e i cenoni di Vigilia, Natale e Santo Stefano si era pesata scoprendo di aver preso solo 300 grammi in più. Sollevata, aveva pubblicato il breve video sui social ed era stata criticata da qualcuno. Lei aveva replicato: “Madonna che generazione di insicuri che siete... ma fatevi ‘na risata, va. Non si puó più dire né fare un ca**o, finti perbenisti! Poi siete i primi a dare il cattivo esempio”. Elettra Lamborghini ora sbotta contro la fitness coach che, riprendendo il suo brevissimo filmato postato, ipotizza una sua liposuzione. “Dici caz*ate!”, tuona la 31enne. Poi cancella il commento, ma quel che arriva sul web, difficilmente poi scompare…

Eliska, questo il nome della fitness coach, commenta la clip di Elettra e gli addominali della 31enne: “Quando troviamo dei corpi che a livello anatomico non sono armonici, il dubbio della liposuzione o del ritocco ci viene. E’ impossibile trovare un corpo con un addome così ben evidente, ma poi sul resto del corpo una percentuale di massa grassa che non ci farebbe vedere i ‘quadratini’ dell’addome. Solo quella parte viene così ben definita?”.

La sportiva aggiunge: “Sul tronco non c’è abbastanza massa muscolare sviluppata affinché l’addome sia così ben definito. Trovarci di fronte ad un corpo che non ha un senso, ci fa ipotizzare che quasi sicuramente ci siano state delle modifiche che hanno messo così in vista l’addome e hanno cambiato il posizionamento del grasso, posto solo in certi luoghi”.

La Lamborghini non può rimanere in silenzio e ribatte infuriata: “Ma come ti permetti a dire che il mio corpo non è armonico, chi diavolo sei tu per dire ciò, mi conosci?! Cosa diavolo ne sai che mi alleno 2 volte al giorno tutti i santi giorni?! Che competenze hai per dire tutte queste ca**ate, sentiamo?!”.

“Mi hai mai vista dal vivo in costume per poter dire ciò?! Se avessi fatto una liposuzione sarei piena di cicatrici: me ne vedi qualcuna?! Ma poi la liposuzione non è la cura per dimagrire altrimenti la farebbero tutti gli obesi, la liposuzione toglie il grasso localizzato, insomma Elena hai detto un sacco di ca**ate. Studia e vedi di cancellare questo video totalmente infondato”, conclude imbestialita. Poi però elimina tutto.