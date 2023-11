Alfonso Signorini si è cancellato dall'Ordine dei Giornalisti? Ecco quale sarebbe il motivo

Il nome del direttore editoriale di Chi non figura più nell’elenco degli iscritti, consultabile online

Il 59enne è tra gli assistiti della nuova agenzia di spettacolo Mondadori, la Taag Talent Agency

Alfonso Signorini avrebbe salutato l’Ordine dei Giornalisti. Si sarebbe cancellato. Lo rivela Dagospia. Il motivo sarebbe alquanto semplice: il 59enne avrebbe iniziato a fare pubblicità sui social. Questo lo avrebbe ‘costretto’ volontariamente a sospendersi.

Come recita la Carta dei doveri del giornalista, sottoscritta dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dalla Federazione nazionale della stampa l’8 luglio 1993, “I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni”. “Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale”.

Non è finita. “Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”.

Alfonso, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello, ha accettato di prestare il suo volto a spot e quindi, stando all’indiscrezione, ora, agendo correttamente, avrebbe deciso di tenere fuori il suo nome fuori dall’elenco degli iscritti, consultabile anche online. Signorini, tra l’altro, è tra gli assistiti della nuova agenzia di spettacolo di Mondadori, la Taag Talent Agency, dove figurano altri nomi di punta di Mediaset.