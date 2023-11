Andreas Muller aggiorna i follower sulla gravidanza gemellare di Veronica Peparini e mostra il pancione cresciutissimo della compagna

Il ballerino 27enne e la coreografa 52enne stanno pensando ai nomi da dare alle piccole

I due sono emozionatissimi: ogni giorno che passa è una conquista

Andreas Muller tira un sospiro di sollievo. Il ballerino aggiorna i follower sulla gravidanza gemellare di Veronica Peparini e mostra il pancione cresciutissimo della compagna. “Le cose sembra che stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici”, confessa nelle sue storie il 27enne.

Il 13 novembre scorso lui e la coreografa 52enne, incinta di quasi sei mesi, avevano avuto paura, quando la visita di controllo non era andata come doveva. Andreas e Veronica sul social dopo qualche giorno avevano spiegato tutto: “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. E’ scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”.

L'ex professoressa di Amici dorme serena

Adesso il terrore è passato. I controlli, come è ovvio che sia, proseguono, ma c’è grande ottimismo. Le bimbe paiono godere di ottima salute. Muller e la Peparini hanno persino scelto come di chiameranno. “E dopo un lungo studio abbiamo forse trovato anche i nomi per queste due guerriere”, fa sapere il danzatore.

Tornato a casa, lui abbraccia la sua donna con cui sta insieme da sei anni e convive dal 2020 e le accarezza il ventre. Andreas ha saputo conquistare tutti, anche i due figli dell’ex professoressa di Amici, Daniele, 16 anni, e Olivia, 10, nati dal matrimonio di Veronica con Fabrizio Prolli, da cui è divorziata.