Il calciatore 32enne aveva detto che non ci sarebbe mai stato un ritorno di fiamma e invece

Dopo giorni di rumor e indiscrezioni, la coppia pubblica un post con la foto a due e un cuore rosso

E’ davvero incredibile! Dopo giorni di indiscrezioni arriva la conferma. Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati davvero insieme: l'annunciano social con una foto di coppia. A commento solo un cuore rosso passione, la stessa che evidentemente li ha spinti a questo ritorno di fiamma.

Incredibile! Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati davvero insieme: l'annunciano social con foto dei diretti interessati

L’annuncio del crack era arrivato come un fulmine a ciel sereno a metà agosto. Il calciatore rossonero 32enne dopo le dichiarazioni condivise sulla rottura, ai microfoni di un programma spagnolo di TVE aveva detto: “La relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro. Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì”.

Morata si era detto “devastato” e sulla questione trasferimento in Italia aveva aggiunto: “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita. Non l’avevamo pensato prima perché ci amavamo moltissimo".

Questo amore è tornato a essere totalizzante. Moglie e marito dal 2017, genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, 2020, e poi Bella, 2023, i due hanno ricostruito e trovato l’armonia che mancava. La 29enne, influencer e imprenditrice, che aveva sempre smentito i gossip sui presunti tradimenti del centravanti, è raggiante. “Sono più innamorati che mai”, fanno sapere i ben informati. Le crepe si sono rinsaldate: i vasi rotti qualche volta si aggiustano. Sperando che durino a lungo o per sempre.