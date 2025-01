Ilary Blasi e il fidanzato Bastian a cena con i genitori di lei a Roma: ormai il 37enne tedesco fa parte della famiglia, foto

Muller e la conduttrice da Rinaldi al Quirinale insieme a Daniela Serafini e Roberto Blasi

I ‘suoceri’ sono molto attaccati a l’uomo che fa sorridere di di nuovo la figlia nel ‘dopo Totti’

E’ un vero quadretto idilliaco, degno dei migliori ‘happy end’. Ilary Blasi e il fidanzato Bastian vanno a cena nel famoso Rinaldi al Quirinale a Roma con i genitori di lei. Il 37enne tedesco ormai fa completamente parte della famiglia della conduttrice 43enne. Muller li ha letteralmente conquistati. La foto la pubblica sul social Sandro Schirru, il maitre del ristorante capitolino, che si mette in posa con i quattro.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian a cena con i genitori di lei a Roma: ormai il 37enne tedesco fa parte della famiglia

Daniela Serafini e Roberto Blasi sono raggianti insieme a Ilary e Bastian. Vanno molto d’accordo con l’uomo che ha fatto tornare a sorridere la figlia dopo la dolorosa rottura con Francesco Totti, da cui la Blasi ha avuto i suoi tre figli. Muller, di cui non è ancora chiara la professione, è entrato in punta di piedi nella routine quotidiana della presentatrice a cui è legato da due anni. Piano, piano è riuscito a entrare in confidenza con Cristian, 19 anni, Chanel, quasi 18, e Isabel, 8 anni e con il resto del clan, formato da parenti e amici carissimi.

Ilary recentemente ospite a Verissimo, in tv lo aveva detto. Sul fidanzato aveva svelato: “In famiglia lo amano tutti. E’ una persona che mi piace, mi diverte, sto bene, sono volati questi due anni. E' stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato, un valore aggiunto, in famiglia sono tutti pazzi di lui. E' venuto tutto naturale, è questo il senso di famiglia, ha un rapporto molto bello con tutti”. L’immagine social lo testimonia.