L’inviato dell’Isola dei Famosi annuncia anche quando andrà in onda la semifinale

I concorrenti sono scioccati dal terribile annuncio: Helena Prestes scoppia a piangere

Alvin arriva a Cayo Cochinos, per i naufraghi è una sorpresa inaspettata. Tutti notano il look più ‘istituzionale e serio’: indossa una camicia bianca e pantaloni lunghi beige, nonostante il gran caldo in Honduras. E’ inusuale: capiscono immediatamente che qualcosa non va. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha il volto contrito: comunica ai concorrenti del reality la morte di Silvio Berlusconi. E’ il 12 giugno, il giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la semifinale del reality show. Tutti rimangono scioccati dalla terribile notizia. La reazione è di assoluta incredulità. Helena Prestes poco dopo, quando metabolizza quel che le è stato appena detto, scoppia a piangere.

Alvin comunica ai concorrenti dell'Isola dei Famosi la morte di Silvio Berlusconi: la reazione dei naufraghi

“Che è successo? Perché sei qua vestito elegante? Che è successo? Non metterci ansia!”, dicono all’unisono i naufraghi. Alvin, con un’espressione seria, gli rivela il motivo della sua presenza in spiaggia. “Ciao ragazzi, sono venuto a portarvi una notizia e non è una bella notizia - spiega - Nella giornata di oggi il Presidente Silvio Berlusconi è mancato e quindi la puntata non andrà in onda, ma ci sarà venerdì”. I concorrenti sono basiti: a bocca aperta. Non se l’aspettavano proprio.

Nessuno se l'aspettava: sono tutti scioccati

I vip del reality show non si aspettavano una notizia tanto terribile

“L’Isola dei Famosi è un programma a cui era molto affezionato e lo seguiva, anche questa edizione. Che sia una buona Isola, nel suo ricordo. Purtroppo è una giornata un po’ triste, è successo questa mattina. Tenete duro. La puntata si farà venerdì 16 giugno nel suo ricordo”, conclude Alvin. Poi li saluta. Torna sulla barca e va via.

Andrea Lo Cicero è molto triste

“Tutto mi immaginavo tranne questo, sono scioccata. Che botta, porca miseria. Una tempra come la sua mai me lo sarei immaginato", svela Alessandra Drusian; “Che dispiacere!”, esclama Marco Mazzoli. “Mi dispiace un sacco, levando la politica, è finita un’era: impressionate. I grandi se ne stanno andando tutti: lui ha fatto la televisione! A me piaceva un sacco come figura. Tutto mi sarei aspettata tranne questa notizia. Non l’ho mai conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto un giorno incontrarlo, per me era un volto familiare”, fa sapere Pamela Camassa.

Anche Alessandra Drusian prova un grande senso di vuoto

Helena Prestes è addolorata: poco dopo scoppia a pinagere

Helena Prestes li ascolta in silenzio. E’ sempre più triste. Lo scorso 8 maggio in diretta aveva chiesto aggiornamenti sullo stato di salute dell’ex premier ed era stata rassicurata. Poco dopo si abbandona a un pianto di profondo dispiacere. Tutti sono pervasi da profonda tristezza per la morte del Cavaliere.