''Ad Amici non riuscivo a mangiare, ho problemi col cibo anche adesso'': la cantante Mew fa nuove ammissioni sul suo addio al talent della De Filippi

Mew si svela a Verissimo. La 24enne, Valentina Turchetto all’anagrafe, in tv fa nuove ammissioni sul suo addio ad Amici. Ha lasciato il talent show a gennaio scorso, tra la sorpresa generale: era una delle favorite per la vittoria finale. Con lei se n’è andato dalla scuola anche Matthew, il fidanzato, conosciuto proprio nella famosa scuola di Maria De Filippi. “Ad Amici non riuscivo a mangiare, ho problemi col cibo anche adesso”, confessa la cantante.

“Come sto? Non so mai bene che rispondere però mi sento meglio, sto abbastanza bene. Da quando sono uscita dalla scuola di Amici ho cercato di ritrovarmi un po’, però non è stato facile, è stato un momento tormentato e tornare a casa mi ha aiutato tantissimo. Sentivo questo bisogno e l’ho fatto”, racconta Mew. L’ex allieva di Lorella Cuccarini è tornata al talent per presentare il suo ultimo brano. “E’ stata un’emozione che non ho mai provato tutte le volte che ho cantato lì, rivedere tutti mi ha riempito di un’energia assurda”, spiega.

Andare via da Amici le è spiaciuto moltissimo. Mew chiarisce: “Sì, perché sapevo che impegnandomi avrei potuto fare delle belle cose, purtroppo anche nei momenti più belli ci sono delle cose che ti bloccano e io ho dovuto ascoltare me stessa, altrimenti rischiavo di non uscirne più se continuavo a mettere negatività dentro di me”. E aggiunge: “Non è nata dentro la scuola questa cosa, io avevo passato già dei periodi molto brutti e quando sono entrata, me li sono portati dentro. Quando ho iniziato a sentire emozioni forti, anche se il mio percorso andava bene, e tutti mi facevano complimenti, sentivo che stava arrivando qualcosa che mi avrebbe portato più grandi problemi e ho preferito pensare a me stessa”.

Mew nella scuola non riusciva a mangiare: “No. Io ho avuto problemi con il cibo che ho anche adesso e lì purtroppo non avevo mai fame, non avevo mai voglia di mangiare e non stavo vivendo un bel momento. Sia mentalmente che fisicamente non stavo bene”. Per Maria ha solo parole di grande affetto: “Maria è stata una mamma per me, io le voglio tantissimo bene. Mi è sempre stata vicino quando stavo male, mi chiamava, mi chiedeva come stavo, ho passato bellissimi momenti con lei”.

Matthew è entrato nella sua vita per rimanerci. Mew rivela: “E’ stato un amore a prima vista, perché io non credevo di poter trovare una persona così affine a me. Ci siamo aiutati a vicenda e adesso lui è una persona di cui non posso fare a meno. E’ stata una scelta sofferta, io non avrei mai voluto che lui lasciasse, ma anche lui non stava tanto bene lì dentro. Quando gli ho detto che non volevo continuare da grandissimo idiota e empatico ha deciso di venire via con me. Da una parte sono stata felice, ma da una parte no. Però sono contenta ora di aver ricominciato la mia vita con lui. Andremo a vivere insieme. Sono contenta di come stanno andando ora le cose: andare a vivere con lui, la musica, e tutte le persone che mi stanno vicino".