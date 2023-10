''Amo ancora Sophie, non posso vedere nostra figlia, ho perso 9 kg, sono disperato'': lacrime a fiumi, Alessandro Basciano distrutto in tv

L’ex gieffino 34enne ha pianto a dirotto nella trasmissione di Canale5

Alessandro Basciano è letteralmente un fiume di lacrime mentre ammette di essere stato un “cog**one” in tv a Verissimo.

Il 34enne è stato lasciato da Sophie Codegoni, 22 anni, che lo ha accusato di averla tradita. La situazione è ancora più delicata visto che solo lo scorso maggio la coppia, conosciutasi al Grande Fratello Vip, ha accolto al mondo una bambina, Celine Blue.

Nella trasmissione di Canale5 Basciano, che ha anche un altro figlio nato da una precedente relazione, ha spiegato di essere disperato, distrutto, depresso. Di aver perso 9 chili in poche settimane. Ama ancora Sophie.

“Non sono venuto a dire che non è vero quello che ha detto, ci sono cose vere, mi assumo la responsabilità. Ma io non ce la faccio sono distrutto. Ho ricevuto una lettera dell’avvocato in cui mi dice che non posso vedere la bambina in modo bonario”, ha affermato.

“Gli chiedo solo di ascoltarmi e venirmi incontro, sono disperato, soffro dalla mattina alla sera, le persone che mi stanno intorno sono tutte preoccupate”, ha aggiunto.

“Cerco di andare in chiesa, di fare un percorso spirituale, ma niente… mi butto nel letto e sto tutto il giorno chiuso. Poi esco il sabato faccio la serata, metto la maschera, poi torno a casa a deprimermi”, ha continuato sempre pieno di lacrime che gli solcano il viso.

“Non ce la faccio, lotto fino alla fine. Il giorno che la vedrò con qualcun altro dirò ‘ok, basta mi rassegno’. Spero che un giorno mi squilli quel telefono col suo numero, ma la verità è che non arriverà mai quel giorno”, ha sottolineato.

“Almeno vedere la bambina senza gli avvocati. Che dobbiamo fare con questi avvocati? Non mi ama più, va bene, me ne farò una ragione. Sto male, sto soffrendo, non so come fare, sto male, male male”, ha proseguito.

“Sono stato un cog**one. Ok, va bene, ho sbagliato. Ma non l’ho tradita a letto con un’altra. Ci può essere stata una situazione ambigua… chiedo scusa, che devo fare? Se lei non mi vuole più, almeno vedere la bambina. Una calma, una tregua, sto soffrendo non ce la faccio più”, ha concluso.