L’artista 66enne si è unito in matrimonio con Alessandra Moretti, classe 1987, dopo 10 anni

La cerimonia sabato 21 ottobre al Castello di Tor Crescenza, vicino Roma

Avevano annunciato le nozze lo scorso agosto sul social con un lungo post e con tanto di data. Il comico Maurizio Battista ha sposato la madre di sua figlia dopo i litigi pubblici circa due anni fa e la clamorosa riconciliazione. L’artista 66enne si è unito in matrimonio con Alessandra Moretti, classe 1987, dopo 10 anni d’amore, conditi da alti e bassi, e una figlia, Anna, nata nel 2016. La cerimonia è stata celebrata sabato 21 ottobre al Castello di Tor Crescenza, vicino Roma, davanti a parenti e amici. Le foto e i video del sì popolano i social grazie ai loro invitati.

Il comico Maurizio Battista ha sposato la madre di sua figlia dopo i litigi pubblici e la clamorosa riconciliazione: foto delle nozze

Battista e la Moretti si sono detti di sì in una location super lussuosa da favola. Il giardino del castello è stato allestito perfettamente. Alessandra ha scelto per il matrimonio un abito bianco che le ha lasciato scoperta la schiena. Completo blu con cravatta blu lucido per lo sposo.

Tantissimi fiori, tavoli imbanditi e violini: l’atmosfera da sogno ha fatto da cornice a fiori d’arancio che fino a un anno fa sembravano impensabili a causa della profonda crisi che li aveva attanagliati e le discussioni feroci per l’affidamento della loro bimba. Poi a luglio scorso i due, in un’intervista, hanno svelato il superamento dei problemi. La proposta di nozze è arrivata davanti a 8mila persone al Circo Massimo. Maurizio ha chiesto la mano all’attrice durante un suo show.

La coppia al momento del taglio della torta si scambia un bacio

Emozionante lo scambio degli anelli, come pure le promesse. Poi la festa scatenata, con tanti balli, brindisi e risate. Tra i vip presenti Pino Insegno, Carmen Russo, Guendalina Tavassi, Jane Alexander, Nadia Rinaldi, Milena Miconi, Laura Freddi e tanti altri.

Maurizio e Alessandra felici

Per gli sposi anche un discorso sentito e commosso, in cui hanno ringraziato chi ha voluto esserci per celebrare l’unione insieme a loro. Tutto si è concluso a tarda notte, col taglio della torta e i classici fuochi d’artificio. Con la coppia l’adorata figlioletta, tornata serena grazie al sentimento riscoperto dai genitori.