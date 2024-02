Ancora polemiche sulla vittoria di Angelina Mango a Sanremo, interviene la Lucarelli: ''C’è un problema''

La giornalista ha spiegato qual è secondo lei il nocciolo della questione

Ha commentato il fatto che nonostante la vittoria di Geolier al televoto, abbia vinto la Mango

La polemica sulla vittoria di Angelina Mango a Sanremo non si è placata neanche dopo la finale di sabato.

E’ un punto ad aver fatto alzare parecchi sopraccigli: il risultato del televoto, che avrebbe fatto trionfare Geolier, e di gran lunga.

Angelina Mango, 22 anni, e Geolier, 23, sul palco di Sanremo poco prima dell'annuncio del vincitore

A spiegare meglio questa cosa ed esprimere il suo punto di vista è stata Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato come il punto fondamentale sia a suo parere che nella sala stampa dell’Ariston ci sono giornalisti che di musica sanno molto poco.

La scrittrice e giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha mostrato via social come si è arrivati alla vittoria di Angelina. Quest’ultima è stata votata dalla sala stampa (oltre il 70% delle preferenze) e dalla giuria delle radio. Questo ha fatto più che da contrappeso al televoto (quindi il pubblico da casa), che invece ha regalato ben il 60% a Geolier.

Il vincitore viene infatti proclamato dopo un calcolo delle preferenze di questi tre elementi: sala stampa, giuria delle radio e televoto.

Angelina Mango esulta dopo la vittoria

Selvaggia condividendo su Instagram un video e un post da cui si evince che alcuni dei corrispondenti presenti a Sanremo non sapevano neppure chi fosse Geolier, ha scritto: “Il problema non è che il vincitore di Sanremo lo decidano la sala stampa e le radio, sebbene in teoria non sia neppure giusto chiedere voti a pagamento se quei voti non possono in alcun modo essere decisivi neppure quando sono così sbilanciati a favore di un cantante (neppure il 60 % del televoto o perfino il 100 % a favore di un cantante ne può decretare la vittoria)”.

Selvaggia Lucarelli, 49 anni, ha spiegato secondo lei qual è il punto fondamentale della questione

“Il problema è che in sala stampa ci siano giornalisti che non conoscono l’abc della musica e vadano serenamente a Sanremo ammettendo di non sapere chi sia Geolier. E cioè l’artista ad aver venduto di più nel 2023 e record su Spotify”, ha aggiunto.

“‘Non conoscevo Geolier’ e ‘chi ca… è Geolier’ mi pare sia una questione su cui riflettere più della vittoria di Angelina”, ha concluso.