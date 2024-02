Elisabetta Gregoraci festeggia 44 anni con le amiche e la famiglia al Crazy Pizza di Roma, il locale dell'ex marito

Serata speciale nella Capitale per la conduttrice che ha riunito la famiglia e gli amici

Dopo aver brindato a Napoli Elisabetta ha festeggiato nella celebre pizzeria

Elisabetta Gregoraci adora festeggiare i compleanni e anche quest’anno non ha rinunciato al divertimento. La conduttrice l’8 febbraio ha compiuto 44 anni e dopo aver spento le candeline a Napoli, dove era impegnata per lavoro, ha organizzato un party a Roma.

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato 44 anni a Roma

Elisabetta è legatissima alla sua famiglia, in particolare alla sorella Marzia e non poteva quindi rinunciare a un momento con tutte le persone care, anche se con qualche giorno di ritardo. Eccola al Crazy Pizza, il locale dell’ex marito Flavio Briatore con le amiche e i familiari. I rapporti con l’imprenditore sono ottimi e le foto di Elisabetta che mangia pizza sono esposte sulle pareti del ristorante. Per la serata speciale il Crazy Pizza è stato addobbato con moltissimi fiori e la Gregoraci ha optato per un look total black firmato Miu Miu con una gonna in pelle dal dettaglio cut out in vita e un crop top con dettaglio piumato sul fondo.

Dettagli rosa e personalizzati per il compleanno della conduttrice al Crazy Pizza

Un party con le amiche e l'inseparabile sorella Marzia

Nel locale di Flavio Briatore sono esposte le foto dell'ex moglie

Elisabetta ha spento le candeline su tre torte

La conduttrice ha spento le candeline su tre torte personalizzate. Una a forma di cuore con scritto ‘’Happy Birthday’’ e altre due tonde che recitavano ‘’Più sogni che anni’’ e ‘’Potrei sbagliarmi ma dubito’’. Un trionfo di panna e decorazioni rosa che ha reso felice Elisabetta.