Belen Rodriguez a Dubai con l'amica del cuore, ecco perché potrebbe essere un altro indizio sulla fine della storia con Elio

Dopo la Scozia Belen Rodriguez parte di nuovo e stavolta vola a Dubai, sempre senza Elio Lorenzoni. La showgirl 39enne è negli Emirati Arabi, ufficialmente per lavoro, come rivelato dalla stessa Belen su Instagram, ma anche stavolta l’imprenditore non è al suo fianco. E’ stata ospite di One&Only One Za'abeel del gruppo Erzner International, che a Dubai ha inaugurato una struttura di lusso, il primo resort urbano verticale: due torri gemelle altissime unite da un ponte sospeso a 100 metri d'altezza.

Si tratta di una trasferta professionale, ma anche di una piccola vacanza e la Rodriguez si è fatta accompagnare dall’amica Patrizia Griffini, la Petineuse del Grande Fratello. Eccole tra i grattacieli degli Emirati Arabi nel resort di lusso. Ogni volta che la vita sentimentale dell’argentina va in crisi, la Griffini riesce a strapparle un sorriso. Belen non vuole parlare di Elio, ma è chiaro che dopo il Capodanno in Argentina tra i due qualcosa si è spezzato. La Rodriguez ha ammesso che l’imprenditore ha avuto un ruolo determinante nel suo periodo nero dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino e proprio per questo vuole rispettare questo momento.

Nei momenti più difficili la showgirl si concentra sempre sui figli Santiago e Luna De Marì e sul lavoro. Al momento la tv non è tra i suoi progetti, meglio dedicarsi ai suoi brand di moda.