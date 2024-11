All’Isola dei Famosi aveva perso 26 chili, tornato in un mese ne ha ripresi 29

Il 35enne si è rivolto al dottor Giorgio D’Angelo che ha eseguito l’operazione

Andrea Cerioli ci ha pensato a lungo, poi ha deciso. Si è sottoposto a una liposuzione, una mini lipo per l’esattezza. Si è rivolto al dottor Giorgio D’Angelo, che ha eseguito l’intervento estetico. Il 35enne al medico ha spiegato le ragioni che l’hanno portato alla scelta.

L'ex naufrago Andrea Cerioli si è sottoposto a una liposuzione: le immagini e il motivo dell'intervento estetico

“Ho perso 26 chili in tre mesi”, esordisce Andrea durante l’incontro con l’esperto. E’ accaduto quando è stato naufrago all’Isola dei Famosi nel 2021. L’ex volto di Uomini e Donne, anche ex gieffino, aggiunge: “Ne ho ripresi 29 in un mese. Non sono riuscito ad allenarmi, uno perché Arianna è rimasta incinta, poi ha partorito ed è nata la bambina… Non ho fatto in tempo a fare un percorso. Ho dell’adipe localizzato che a me da fastidio”. Il 6 febbraio scorso è infatti diventato papà di Allegra, avuta dalla Cirrincione.

Il 35enne si è rivolto al dottor Giorgio D’Angelo che ha eseguito l’operazione

Il dottore lo ascolta e replica: “Sono un chirurgo che è rivolto verso la naturalezza dei risultati. Tieni conto che andando su determinate zone del tronco, devo essere attento a non togliere troppo grasso, affinché poi non si venga a creare una certa cedevolezza della cute”.

Il medico gli chiede: “Che aspettative hai dalla mini lipo?”. Ceroli lo svela: “Non sono per le cose drastiche. La mia aspettativa è un po’ più di V- shape, leggermente più rimodellato, nel senso che da dietro ho una forma più armonica. Il mio è una sorta di disagio, non mi metto volentieri in costume…”. E ironizza: “Vorrei dei fianchi naturali, tipo Brad Pitt in Fight Club… Una roba sobria… No, dai, non è vero!”.

All’Isola dei Famosi aveva perso 26 chili, tornato in un mese ne ha ripresi 29. Il risultato finale è abbastanza evidente

Detto fatto. Cerioli è finito sotto i ferri. Si fa vedere dopo qualche giorno davanti allo specchio in bagno: nonostante il vetro sia appannato dal vapore, il risultato è evidente.