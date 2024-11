''Federica Pellegrini ha resistito finché ha potuto'': Ivan Zazzaroni commenta l'uscita di Angelo Madonia da 'Ballando'

Il giornalista, giudice del dancing show, dice la sua a Un Giorno da Pecora

La lite con Selvaggia Lucarelli in diretta tv non sarebbe il motivo reale della sua esclusione dallo show di Rai1, proiettato verso la finale. Ivan Zazzaroni commenta l’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Il giornalista, direttore del Corriere dello Sport e giudice del dancing show, dice la sua sulla questione a Un Giorno da Pecora. “Federica Pellegrini ha resistito finché ha potuto”, sottolinea il 66enne ai microfoni di Rai Radio 1.

"Non c'entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini”, assicura Zazzaroni parlando del provvedimento disciplinare preso nei confronti del danzatore 40enne dalla produzione del programma. Ivan aggiunge: "Pellegrini non c'entra nulla, non si tocca. Non è stata curata adeguatamente dal ballerino".

"Lei, povera, ha resistito finché ha potuto. Si balla in coppia e la coppia deve essere composta da due persone: diciamo che Angelo era accoppiato diversamente…”, precisa ancora Zazzaroni, facendo riferimento a Sonia Bruganelli, presente nel cast della trasmissione, in coppia con Carlo Aloia, ma legata nel privato a Madonia.

I rumor degli ultimi giorni, in effetti, raccontavano proprio questo, di equilibri traballanti legati alla presenza nel cast di una coppia sentimentale che però non concorreva insieme al talent.

Intanto Federica ha ripreso ad allenarsi. La Vita in Diretta ha mandato in onda le prime immagini della campionessa di nuoto 36enne insieme al suo nuovo maestro, Samuel Peron, 42 anni, con il quale desidera dare il massimo per arrivare dritta al traguardo.