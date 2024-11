L’influencer 31enne si rivela da mamma in una lunga intervista a F

“Pierpaolo Pretelli è un ragazzo davvero raro, sento tutto il suo amore”, confessa

Giulia Salemi posa raggiante, fiera del pancione, sulla copertina di F. Al settimanale racconta la gravidanza: verso la metà di gennaio 2025 partorirà un maschietto, il secondo per il suo compagno, Pierpaolo Pretelli, già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni. “Vedo notti insonni e mesi complessi”, confida l’influencer.

''Vedo notti insonni e mesi complessi'': a poche settimane dal parto Giulia Salemi posa col pancione in copertina e racconta la gravidanza

La 31enne italo-persiana, quando le si domanda cosa veda se chiude gli occhi, replica: “La felicità. Immagino il mio piccolo in braccio, lo coccolo, lo massaggio, lo bacio. Intorno a me l’amore di Pierpaolo, la gioia di mia madre, mio padre, mia nonna Giuliana. Vedo anche notti insonni e mesi complessi, la maternità non è solo rose e fiori. E, goduto il lusso di poter staccare per qualche mese, ho parecchi progetti in cantiere: la carriera è importante tanto quanto essere madre. Poi, più in là, vorrei un altro figlio. Il matrimonio, chissà".

La 31enne darà alla luce un maschietto intorno alle metà di gennaio 2025

Da quando è incinta, si sente maturata: “Pensavo che per piacere bisognasse mostrarsi perfetti: mi sbagliavo”. Sa già che tipo di mamma sarà: “Una madre che insegnerà a suo figlio il rispetto. Mi spaventano i tg con l’elenco dei femminicidi, l’odio, l’aggressività. Vorrei insegnargli l’amore, la dolcezza, la bontà. E ad accettare il rifiuto, perché ognuno è libero di scegliere. Gli permetterò di piangere e di essere fragile: credo molto nell’educazione emotiva, i maschi ne hanno un gran bisogno".

In questi mesi è stata felice “di vivere la gravidanza con una serenità mai provata, non ho alcuna preoccupazione per il corpo che inevitabilmente cambia. Insomma, attendo con gioia e con ansia. Quella non mi molla”. La sua paura della solitudine è quasi scomparsa: “Il timore si attenua. Pierpaolo è un ragazzo per bene, generoso, davvero raro. Sento tutto il suo amore, il sostegno, anche perché è già papà e in qualche modo più pronto”.

“Pierpaolo Pretelli è un ragazzo davvero raro, sento tutto il suo amore”, confessa a F

Pretelli, è al suo fianco. Dopo una breve crisi nel 2023, i due si sono ritrovati: “Abbiamo deciso di avere un bambino quando la nostra relazione è diventata stabile e non avevamo più alcun dubbio. C'è stato un grande lavoro dietro la nostra crisi. Ho preso carta e penna e scritto una lunga lettera di 12 pagine con i lati positivi e negativi di Pierpaolo, lui ha fatto lo stesso. Ci siamo promessi di migliorare quello che all'altro non andava bene, abbiamo imparato a parlare evitando lunghi silenzi se ci sono incomprensioni o malumori. Sappiamo chiederci scusa, abbracciarci per scaricare le tensioni. E’ fondamentale”.