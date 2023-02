La conduttrice a Le Iene si mette a nudo: “E’ l’età della consapevolezza”

Andrea Delogu si prende il centro del palcoscenico a Le Iene con un monologo in qui racconta il ‘giro di boa’ dei suoi 40 anni, compiuti il 23 maggio scorso. L’età l’ha resa diversa. “Metabolismo cambiato - confessa - Ti guardi allo specchio e vedi solo difetti”. Nonostante tutto questo si accetta: “Non mi sono mai sentita così forte e sexy”.

“Ho 40 anni e si sa, i 40 anni sono considerati il giro di boa. I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo. A un certo punto tutto finito. Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia mentalmente che fisicamente”, esordisce la conduttrice e speaker radiofonica.

“Ho pensato di riprendere in mano me stessa, e ho fatto tutto quello che fanno le persone decise a riprendersi la dignità: l'abbonamento annuale in palestra. Ho iniziato con addominali, zumba, cross fit. L'entusiasmo è finito dopo i primi cinque minuti”, prosegue Andrea.

“A 40 anni il cervello si disunisce dal corpo. Il cervello ti dice: ‘Scaliamo l’Everest', il corpo: ‘Col caz*o!’. Tu sei al centro. Ho 40 anni, non 20 dove hai gli ormoni a palla, la testa piena di sogni e il futuro in mano. Ho 40 anni, non 60. Hai capito chi sei, hai vinto le tue battaglie e hai abbandonato quelle che non facevano più per te”, sottolinea ancora la Delogu.

La conduttrice di Prima Festival a Sanremo 2023 aggiunge: “I 40 anni sono la fase della consapevolezza. È una terra di mezzo, come quella del Signore degli Agnelli. Devi ricominciare a conoscerti. Ti guardi allo specchio e cerchi solo difetti, difetti perché ti insegnano a fermare il tempo, non ad accettarlo, che è la sfida più grande. Accettare il cambiamento, concedendosi il centro del proprio palcoscenico”.

Andrea, fidanzata da circa due anni con Luigi Bruno, modello 24enne conclude: “Sono arrivata fin qui, consapevole che sbaglierò ancora. Che mi spezzeranno ancora il cuore, che mi innamorerò, che sarò felice e disperata. Ma sarò viva, con la voglia di rischiare ancora. Se ci penso non mi sono mai sentita così forte, coraggiosa, sexy. Mi chiamo Andrea, ho 40 anni e sto".