La 60enne rompe il silenzio dopo i gossip che la volevano vicina a Gabriele Anagni, 31 anni

L'attrice dopo la rottura col marito Stefano Mainetti, a cui è stata legata 19 anni, è single

Elena Sofia Ricci rompe il silenzio dopo i gossip insistenti che la volevano vicina a Gabriele Anagni, 31 anni, con cui recita a teatro. L’attrice dopo la rottura lo scorso dicembre col marito Stefano Mainetti, a cui è stata legata 19 anni e da cui ha avuto la secondogenita Maria, 18 anni, è single. La 60enne, mamma anche di Emma, 27 anni, nata dalla relazione con l’ex Pino Quartullo, è arrabbiata per la notizia della relazione col giovane collega e in un video pubblicato sul social smentisce: “E’ molto grave, pensate alle mie figlie”.

Elena Sofia Ricci arrabbiata per la notizia della relazione con il giovane collega: ''E' molto grave, pensate alle mie figlie''

La Ricci, registra una clip in teatro, durante le prove dello spettacolo in cui è impegnata in tournée, "La dolce ala della giovinezza”. E’ sorridente e all’inizio ci scherza su, con il resto del cast. “Ti pare normale che io devo scoprire dal web che abbiamo una relazione? Incredibile”, sottolinea.

Poi Elena Sofia si fa seria e precisa: “Ora, abbiamo riso e abbiamo scherzato su questa cosa però bisogna stare un po' attenti quando si danno queste notizie”.

L’artista toscana prosegue smentendo totalmente la liaison: ”Perché magari io mi ci sono anche divertita, ma magari qualcuno vicino a me, magari qualcuno della mia famiglia, le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere questa cosa che poi è una fake senza precedenti. E’ una notizia molto falsa”.

La toscana recita con il ragazzo a teatro, ma lo considera come un figlio

La Ricci precisa: “Gabriele è come un figlio per me, ha l'età delle mie figlie come tutti i ragazzi sul palco con me. E quindi questa cosa è veramente grave. Non si può giocare così con le persone. Poi se ci sono fotografi o giornalisti molto, molto annoiati che mi voglio seguire lo può fare e vedrà che vita che faccio".