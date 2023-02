La 40enne lo confessa a Domenica In, ospite di Mara Venier

La conduttrice, dopo la separazione da Francesco Montanari, si è legata a Luigi Bruno, modello 24enne

Andrea Delogu si racconta a Domenica In. Parla della separazione da Francesco Montanari, sposato nel 2016, arrivata a sorpresa nel 2021. La conduttrice in tv, ospite di Mara Venier, confessa: “Il divorzio mi spezzato, l’unico che mi ha capito è il ragazzo con cui sto adesso”. La 40enne è legata a Luigi Bruno, modello 24enne, di 16 anni più giovane di lei: stanno insieme da quasi due anni.

Andrea Delogu in tv: ''Il divorzio mi ha spezzato, l'unico che mi ha capita è il ragazzo con cui sto adesso, di 16 anni più giovane''

Andrea, impegnata in mille progetti tra tv, radio e teatro, non si nasconde, quando le si domanda se abbia sofferto per amore, svela: “Ho un divorzio alle spalle. Un divorzio che non mi aspettavo. Ma era giusto così. E’ stato qualcosa che è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Mi ha decisamente spezzata. E’ stato un periodo difficilissimo. Poi ho cercato di rialzarmi, conoscere altri esseri umani in giro per il mondo, ma l'unico che mi ha capita è stato il ragazzo con sui sto adesso. Sono molto innamorata”.

La 40enne lo confessa a Domenica In, ospite di Mara Venier

Accanto a Luigi ha ritrovato la serenità. Andrea a proposito di Bruno sottolinea: “Ha 16 anni in meno di me e ogni volta che dico questa cosa o che pubblico una foto di me e lui, cosa rarissima, ricevo tantissime critiche. Se è la donna a essere più grande sembra sia un peccato divino, se invece è l'uomo va benissimo”.

La conduttrice, dopo la separazione da Francesco Montanari, si è legata a Luigi Bruno, modello 24enne

La Delogu sull’infanzia passata all’interno di San Patrignano, dove si erano conosciuti i genitori, racconta: “Ho avuto una fortuna incredibile… Ho avuto un’infanzia meravigliosa perché ho avuto l’opportunità di crescere con persone che hanno sbagliato per me. E che con le ferite addosso, con tutto quello che potevano trascinarsi, con i ricordi difficili e complicati, loro me li hanno passati. Ho avuto la possibilità di non sbagliare perché loro mi avevano già raccontato cosa c’era dopo. A volte mi chiedono: ‘Chi sono i tuoi eroi?’. Io veramente dico i miei genitori. Loro sono rimasti così. Hanno fatto tutto quello che hanno fatto per darmi la possibilità di essere felici”.