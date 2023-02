E' ufficiale: Wanda Nara ci prende in giro! Ospite a 'Belve' dice: ''Io e Mauro Icardi stiamo insieme, spero per tutta la vita''

La showgirl 36enne stupisce anche Francesca Fagnani, che rimane di stucco

Aveva detto che stavolta erano arrivati al capolinea, ma non c’è ancora scritta la parola fine sulla soap più rocambolesca dell’ultimo anno, quella riguardante Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl e imprenditrice argentina, anche agente del bomber del Galatasaray, ospite a Belve, rivela: “Io e Mauro stiamo insieme, spero duri tutta la vita”.

Francesca Fagnani alla 36enne seduta di fronte a lei nello studio tv domanda: “Qui le situazioni cambiano ogni weekend e lei qui si è presentata a sorpresa con Mauro Icardi… E’ ‘ex’ o è ‘marito’?”. Wanda sorride e non ha alcun problema a rispondere: “Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, lui ha 29 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita, non solo questo weekend”.

La Nara dimentica tutto: la sua è stata solo una boutade. L’ex opinionista del GF Vip poi parla anche delle avances ricevute da Keità Baldé, attaccante dello Spartak Mosca. I messaggini hanno fatto arrabbiare tantissimo Maurito, che su Twitter ha tuonato contro il collega. Non solo, anche la moglie del calciatore ha insultato Wanda pesantemente. “A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna", dice.

Wanda è perfettamente a suo agio, ma dimentica che lei stessa, quando tra China Suarez e Icardi pareva ci fosse del tenero, ha fatto lo stesso. Se l'è presa con la presunta amante del marito. Era ottobre 2021, quando ha avuto inizio l’eterno tira e molla tra lei e l’ex giocatore dell’Inter.