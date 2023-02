Federico Fashion Style non bada a spese per la festa di compleanno della figlia Sophie Maelle: foto

Il party è per la bambina fortemente voluta con Letizia Porcu: la piccola ha compiuto 6 anni

Federico Fashion Style organizza una festa di compleanno grandiosa alla figlia Sophie Maelle. Per la piccola, che ha compiuto 6 anni, il parrucchiere dei vip prepara un party a tema Lilo e Stitch senza badare a spese. E’ contentissimo di donare alla bambina avuta da Letizia Porcu nel 2017, tramite fecondazione assistita, un sogno.

Allestimento perfetto, torta a più piani, dolcetti golosissimi e regalini per gli ospiti. Federico non dimentica alcun particolare, tutto per far felice Sophie. Tra gli invitati, oltre ai genitori, agli amici e altri parenti, non può mancare Valeria Marini, che alla bambina è affezionatissima: è stata la sua madrina di battesimo.

“Sono già passati i 6 anni più belli della mia vita insieme a te! Tu che mi hai reso felice, che mi hai insegnato ad amare, a sorridere…. Sei la mia ragione di vita piccola mia! In questo giorno del tuo compleanno papà ti augura di essere sempre felice e di sorridere sempre”, scrive Lauri sul social, dedicando dolci parole alla figlia.

L’hair stylist poi condivide alcune foto della festa e sottolinea: “Un grazie speciale va a tutti voi che come sempre ci siete , e ci siete sempre stati ! Grazie a tutti i presenti alla festa della mia piccola Sophie Maelle che ieri ha compiuto 6 anni! Grazie a tutti gli amici , parenti e a tutti voi che virtualmente c’eravate con messaggi e tanto affetto anche da lontano! Un grazie speciale va’ anche a chi ha collaborato”.

Per non essere da meno, anche la madre ha voluto fare una festa per la sua Sophie Maelle. Gli ex, ormai in guerra, non condividono pacificamente il compleanno della figlia: si combattono così. Letizia, al contrario di Federico, sceglie come tema del party Mercoledì Addams.

Niente clima romantico dei film Disney, ma un qualcosa di più movimentato. Pure lei pubblica tutto nelle sue storie orgogliosa del risultato finale e della gioia regalata alla piccolina.