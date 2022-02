Andrea Delogu: 'Stefano De Martino mi ha aiutata quando mi sono lasciata con mio marito’

Andrea Delogu, in tv con Tonica, torna a parlare del suo forte legame con Stefano De Martino, tra gli ospiti della sua trasmissione su Rai Due. La conduttrice 39enne lo definisce “un pezzo di cuore”. “Mi ha aiutata quando mi sono lasciata con mio marito”, rivela a Gente la rossa.

Sono molti quelli che hanno pensato che tra Andrea e il conduttore napoletano 32enne ci fosse una storia d’amore. Non è mai stato così. La Delogu chiarisce: “Stefano è uno dei miei più cari amici. Lo siamo da anni, ma nessuno ci ha hai prestato attenzione, mai neppure una foto. Parliamo in continuazione di lavoro: le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti”.

De Martino le è stato accanto quando è arrivata la rottura con Francesco Montanari, 37 anni. Andrea e l’attore si sono separati tra dicembre 2020 e gennaio 2021: sono stati insieme per 7 anni, erano sposati da 4. “Poi mi son lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica qual è, mi ha aiutata. Apriti cielo: da lì in poi per tutti siamo stati amanti. Se non fosse stato famoso, bravo e bello, nessuno avrebbe detto niente”, sottolinea ancora la presentatrice.

Sull’addio con Montanari Andrea Delogu chiarisce: “Io e Francesco ci siamo lasciati, ma siamo rimasti molto legati, in ottimi rapporti. E da quello è venuta la consapevolezza dell’essere una ragazza che basta a se stessa. Non ero abituata a pensare solo a me, ho sempre avuto i miei, mio fratello, e poi Francesco. In quest’ultimo anno ho cercato di capire chi sono, da sola, e perché non ho bisogno di nessuno. E’ stato un anno bello e complicato, ho comprato casa ed è fantastica. Ho trovato il coraggio di dire: ‘Io vorrei fare questa cosa, e vorrei farla così. E in Rai mi hanno ascoltato! Il mio mantra è ‘Non è mai troppo tardi’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2022.