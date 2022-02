Andrea Delogu e Stefano De Martino amici per la pelle: 'Parliamo per ore'

Andrea Delogu e Stefano De Martino non hanno mai avuto un flirt, come spesso sussurrato. La conduttrice 39enne, al debutto con Tonica su Rai Due in seconda serata, introducendo il presentatore 32enne, tra gli ospiti della sua trasmissione, rivela il forte legame col napoletano: sono amici per la pelle. “Parliamo per ore”, confessa la rossa.

Single, dopo l’addio con Francesco Montanari, con cui era sposata, Andrea, di solito riservatissima, stavolta si sbottona sul privato. “Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio stesso mestiere: parliamo della vecchia tv in bianco e nero, ci diamo consigli, ci confidiamo cosa o non vorremmo fare. Un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma”, esordisce.

La Delogu poi aggiunge: “Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi. Per chiunque noi eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

Le belle parole scatenano proprio Stefano, che arriva al centro dello studio accanto ad Andrea Delogu. I due sono complici. “Di fronte a tutti questi aggettivi, pensavo non toccasse a me!", ironizza lui. "Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi", le sottolinea. I due sono protagonisti di un appassionante casquè. La conduttrice, dissacrante nei confronti del gossip, esclama: “Credo di essere rimasta incinta”. E’ solo un gioco: Stefano ultimamente è sempre più vicino all’ex moglie Belen…

