''Continuate a dire down alle mie figlie, mi fate schifo'': Andreas Muller sbotta sul social dopo le cattiverie di alcuni follower

Non è la prima volta che replica ai leoni da tastiera. Andreas Muller sbotta sui social dopo le cattiverie che gli scrivono alcuni follower commentando i suoi post e le storie in cui si fa vedere amorevole con le sue gemelline. Il 18 marzo scorso ha avuto dalla compagna Veronica Peparini, 53 anni, già madre di Daniele e Olivia, 16 e 10 anni, nati dal legame con l’ex marito Fabrizio Prolli, Penelope e Ginevra. “Continuate a dire down alle mie figlie, mi fate schifo!”, tuona il danzatore 28enne, ex vincitore di Amici.

Non comprende come ci si possa esprimere con tale gravità nei confronti di qualcuno, in special modo contro due bimbe neonate. Andreas si fa vedere nelle sue storie con una delle bambine sorridente. “Due cose sono certe: che siete dei cog**oni se continuate a dire orrende e down alle mie figlie, ma a qualsiasi neonato in generale, perché non è sincerità bensì mancanza di sensibilità e quindi personalmente mi fate schifo”, sottolinea arrabbiato.

Poi, mostrando l’armonia in famiglia per l’arrivo delle gemelle, in un altra immagine precisa: “Secondo poi,queste figlie sono circondate da talmente tanto amore che ogni vostra cattiveria non può ferirle minimamente né ora né domani”.

Muller già a maggio scorso si era scagliato contro gli hater che accusavano lui e Veronica di essere una ‘coppia fake’ e attaccavano sia i due che le bambine. “Grandi progressi nel 2024 e ancora lasciamo l'accesso su Instagram a cani e porci che istigano all’odio. Ma voi lo sapete quante persone potete ferire? […] Ognuno con una storia diversa, ognuno con le proprie insicurezze e voi senza farvi il minimo scrupolo sfogate veramente tutta la vostra cattiveria senza senso e senza informazioni reali su chiunque vogliate, dalla persona famosa e quella che ha appena aperto un profilo per farsi conoscere. Siete assurdi e non vi preoccupate minimamente se il giorno dopo che avete lanciato parole e spade su qualcuno, quella persona possa soffrire o addirittura fare qualcosa di grave”, aveva precisato, stufo di tali commenti.