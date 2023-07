Anche Andreas Muller e Simone Montedoro diventano Drag Queen in tv: le immagini

Alla finale di Non sono una signora trionfano The Nancies, ovvero Gigi e Ross

Sono tutti pazzi di Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti su Rai Due è un successo, coronato da una finale che coinvolge il pubblico da casa a tal punto che il popolo del web sui social chiede a gran voce una seconda edizione. I famosi hanno accettato di buon grado di stravolgere il loro aspetto, e così, anche il ballerino Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, e l’attore Simone Montedoro diventano Drag Queen in tv.

La prima manche dell’ultima sfida vede coinvolte tutte le Drag Queen finaliste: She Funk, The Mancies, Ayumi Flambè, Meusa Du Champ, Energy Crisis. I giudici del glitter osservano le concorrenti. Stavolta in coppia con Filippo Magnini non c’è Mara Maionchi, assente per un altro impegno professionale, ma Amanda Lear. Cristina D’Avena e Sabrina Salerno, invece, formano una coppia ormai inossidabile.

E’ Ayumi Flambè a essere eliminata. Quando deve svestire i suoi panni, svela di essere Simone Montedoro.

Nella seconda sfida si scontrano The Nancies vs Energy Crisis e Meusa Du Champ vs She Funk. A ‘soccombere' sono Energy Crisis e Meusa. Sotto il travestimento di Energy c’è Enzo Paolo Turchi, sotto la maschera di Meusa Andrea Lo Cicero.

Arriva lo scontro che decreterà la vincitrice, quello tra She Funk e The Nancies: sono quest’ultime a conquistare il podio. Sotto le spoglie delle due si celano i comici Gigi e Ross.

She Funk, bravissima nel muoversi, altri non è che l’ex vincitore di Amici. Nessuno dei giudici aveva capito chi fosse, ma sono stati conquistati dalle sue movenze, al punto da fargli sfiorare la vittoria.