Mariana Rodriguez torna a sfilare a soli 3 mesi dal parto: ''Ho provato vergogna per pancia e smagliature, un fisico che non mi appartiene''

Il 6 aprile ha messo al mondo Noa: in passerella per la nuova collezione Pin-Up Stars

Mariana Rodriguez, diventata mamma lo scorso 6 aprile, quando ha messo al mondo Noa, per la felicità pure del papà, il campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto, 29 anni, a cui la showgirl 32enne è legata da circa due anni, torna a sfilare. A soli 3 mesi dal parto calca la passerella per Pin-Up Stars, brand beachwear dell’ex modello e designer Jerry Tommolini. La venezuelana a Firenze, alla Fortezza da Basso, cammina sicura con indosso un costume davanti a pubblico e fotografi. Sul social, poi, a caldo in un post confessa: “Ho provato vergogna per pancia e smagliature, un fisico che non mi appartiene”.

Mariana Rodriguez torna a sfilare a soli 3 mesi dal parto

L’ex gieffina, reality a cui ha partecipato nel 2016, concorrente di Pechino Express nel 2014 e Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, nel 2022, non è ancora tornata ad avere il fisico di prima. Incurante, nonostante i timori di apparire diversa, alla fine accetta di indossare i capi del marchio.

“OMG! Sono al mio 3° mese di post parto, ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che NON mi appartiene e di fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia mi ha messo ha dura prova di soggezione - rivela Mariana su Instagram - Soprattutto nel momento di fare ‘fitting’. Non lo nego. Vi confesso che ho provato vergogna a mostrare la mia pancia piena di smagliature e non in forma”.

La Rodriguez, però, subito dopo confida di aver rotto gli indugi. “Ma, nonostante tutto questo, mi sono detta: ‘Ma a me che mi frega, nella vita tutto è questione di attitudine’. - sottolinea - Ho indossato il mio migliore sorriso ed anche la mia vibrazione più alta per fare la passerella più bella di sempre. GRAZIE Pin-Up Stars perché mi sono sentita grata e molto emozionata di rivedere a tutti… Vi voglio bene ragazzi”. Bella e accattivante anche con forme leggermente più morbide, Mariana conquista ognuno dei presenti, prendendosi molti applausi.