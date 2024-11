Andrés Gil è diventato papà: l'argentino ex di 'Ballando' e 'Pechino Express' ha scelto per il figlio un nome italiano 'vintage'

Il 34enne annuncia l’arrivo della cicogna via social, il bimbo è venuto al mondo ieri, 17 novembre

A maggio scorso avevano annunciato la cicogna in volo, ora sempre via social fanno sapere che ha finalmente bussato alla loro porta. Andrés Gil è diventato papà. L’argentino 34enne lo rivela via social: per il bebè ha scelto un nome italiano un po’ vintage, il figlio si chiama Pino.

Candela Vetrano, 33 anni, a cui è legato dal 2015, lo ha reso padre. In un post condiviso i due attori scrivono: “Pino ti amiamo, grazie per averci scelto. Siamo estasiati dall'amore!!! Grazie per i vostri messaggi dal cuore”. A corredo una foto del neonato in cui si vede solo il braccino con il braccialetto in cui si legge il suo nome e cognome. Lo scatto è stato condiviso ieri, 17 novem,bre, il giorno in cui la compagna ha partorito.

Andrés, ex di Ballando con le Stelle, vinto nel 2012 in coppia con Anastasia Kuzmina, e concorrente di Pechino Express, a cui ha partecipato nello stesso anno sempre insieme alla ballerina, è al settimo cielo, così come la neo mamma, seguita da oltre 2 milioni di follower.

Lui, diventato famoso nel 2007 con il ruolo di Bruno Molina nella telenovela argentina Il Mondo di Patty, di Candela aveva rivelato quasi tutto in una vecchia intervista. Aveva detto: “L’ho conosciuta nel dicembre 2015 grazie a Santi Talledo. Lei era andata a cantare a un festival a Napoli e a Milano per un programma che aveva fatto con Cris Morena, Supertorpe. In quel momento io ho parlato con Santi e così sono rimasti tre giorni a casa mia a Roma. Ho fatto loro da guida turistica in giro per la città. Con lei andavamo d’accordo. Due settimane dopo sono venuto a Buenos Aires per trascorrere le vacanze e ci siamo visti per tutto il mese. L’amore è nato spontaneamente. A maggio è venuta a trovarmi e ad agosto sono andato a trovarla io. Siamo stati un anno distanti e poi siamo diventati inseparabili”.