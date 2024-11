''Le accuse di maschilismo gli hanno fatto male'': Eleonora Cecere torna a difendere il marito in tv e mostra il tattoo fatto dopo il GF

L’ex di Non è la Rai davanti alle telecamere si commuove e prende le parti del suo Luigi, 64 anni

Arrivano anche le due figlie, Karole e Marlene, 11 e 9 anni: “La famiglia viene prima di tutto”

“La famiglia viene prima di tutto”, dice davanti alle telecamere in tv. Eleonora Cecere torna a difendere il marito a Verissimo. Da quando lei ha lasciato la Casa, l’uomo ha ricevuto critiche durissime. “Le accuse di maschilismo gli hanno fatto male”, ribadisce la 46enne. A testimonianza dell’amore che la lega al 64enne mostra anche il tattoo fatto dopo il GF insieme proprio a Luigi Galdiero.

“Mio marito non è un maschilista, un padre padrone, non è assolutamente così. Sui social le cose lette hanno fatto male non solo a lui ma anche a me. Mio marito c’è sempre stato e mi ha sempre spronato ad inseguire i miei sogni”, sottolinea l’ex stella di Non è la Rai.

La Cecere prosegue: “Luigi non mi avrebbe mai portata via da un sogno. Se lo ha fatto, è stato per le bambine. Loro sono la mia vita, il mio tutto. Ho desiderato uscire dalla casa del GF per andare da loro. Quando sono Karole e Marlene sono venute a trovarmi la prima volta è stato un momento meraviglioso perché non le vedevo da quasi un mese e mi mancavano moltissimo. Io, mio marito e le mie figlie siamo molto uniti e loro vivono anche il fatto che i nostri lavori siano impegnativi perché anche Luigi è un regista di teatro quindi viaggia molto. Un distacco così, però, non lo avevano mai vissuto perché non si sapeva se sarei tornata a casa dopo uno o sei mesi”.

"Lui mi aiuta tantissimo, siamo complici di tutto e anche sul lavoro", spiega Eleonora. Poi per la prima volta mostra il nuovo tatuaggio che ha fatto col marito dopo essere uscita dal Grande Fratello: "Io in casa scrivevo sulla lavagna sempre 'Makalù', che sono le iniziali delle mie figlie e di mio marito. Ci siamo scritti questo e la data del nostro matrimonio”. Parla delle dolorose morti della madre e del padre. Si commuove e crolla quando arrivano in studio le sue due figlie di 11 e 9 anni, che lei adora. E’ andata via dal reality per stare accanto a loro.