In casa si fa aiutare da Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, poi li porta al bowling

E’ un weekend completamente milanese il suo. Chiara Ferragni è pienamente entrata in clima ‘festività’. La 37enne ha già decorato casa con gli addobbi natalizi per i figli: ha fatto l'Albero e il villaggio di Santa Claus in salotto, enorme, splendido, coloratissimo. Ma non è tutto. Con Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, si è anche concessa un pomeriggio ai giardini pubblici Indro Montanelli, a Porta Venezia. Con lei la tata dei bimbi e la sua nuova fiamma, Giovanni Tronchetti Provera. Tutti sono pure andati al bowling…

Chiara Ferragni ha già decorato casa con gli addobbi natalizi per i figli: fatto l'Albero e il villaggio di Santa Claus in salotto

Quello che arriverà sarà il primo Natale del ‘dopo Fedez’. Con il rapper 35enne è stato raggiunto l’accordo per il divorzio. Niente assegno di mantenimento per lei, come rivelato dai legali della ex coppia in una nota per la stampa: “Leone e Vittoria - prevede l'accordo - staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”.

I bambini sono affascinati dal villaggio

Chiara guarda avanti. Il suo bell’Albero di Natale troneggia nel salone del nuovo attico. C’è anche uno spettacolare villaggio che i bimbi amano guardare. Tutto sembra essere tornato a essere perfetto, pure gli affari di cuore parrebbero essersi ‘ristabiliti’ grazie al 41enne con cui ora si accompagna.

Anche i balconi del super attico sono illuminati

La fashion blogger ritrova la serenità. Unica cosa che potrebbe rovinare tutto: il rinvio a giudizio per “truffa aggravata” a causa dello scandalo del ‘pandoro gate’ e delle uova di Pasqua. La Procura dovrebbe pronunciarsi a giorni in merito…